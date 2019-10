Etter at Leif Haugo Stavenjord (53) tapte tvekampen på Farmen, ble han sendt videre til Torpet.

Der møtte han de tidligere Farmen-deltakerne Eunike Hoksrød (41), Frank Tore Aniksdal (49) og Jasdeep Singh Kalirai (37).

På den lille husmannsplassen Torpet kan det bare være tre personer til enhver tid, så Leif måtte dermed ut i duell.

Men da det ble klart at Leif skulle møte Frank i duellen, skjedde det noe uventet.

De to mennene hadde nemlig funnet tonen i løpet av den korte tiden sammen på Torpet, og for Leif var det uaktuelt å konkurrere mot kompisen.

Like før konkurransen skulle starte, tok de to en prat på tomannshånd. Der fortalte Leif at han trekker seg fra Torpet, fordi han ville at Frank skulle bli værende. Da kom det noen tårer fra både Leif og Frank.

Var lei

Leif forklarer til TV 2 at det var flere årsaker til at han valgte å trekke seg fra Torpet.

– Jeg lot Frank få muligheten til å fortsette. Jeg orket ikke mer, fordi det ble som en barnehage for meg. Jeg var mektig lei da jeg kom inn på Torpet, sier Leif til TV 2 etter å ha kommet tilbake til 2019.

TRAKK SEG: Leif Haugo Stavenjord valgte å reise hjem fra Torpet.

53-åringen lagde bråk inne på Farmen-gården, da han prøvde å sabotere ukesoppdraget og ødela deler av matlageret på gården. I ettertid ble Leif beskyldt for forsøk på forgifting av maten av en annen deltaker, og da ble han så sint at han forlot innspillingen for en kort tid.

Da Leif kom inn på Torpet, innså han at han hadde fått nok etter bråket på Farmen-gården. I tillegg så han at Frank og Eunike hadde det bra sammen på Torpet.

– Jeg hadde lyst til å være der med Frank og Eunike. Jeg prøvde å plage og provosere Jasdeep til å ta den kampen, men han mente at det var Frank som skulle ta den, sier Leif.

Før Leif ankom Torpet, hadde Frank nemlig meldt seg frivillig til å gå i duell. Da hjalp det ikke at Frank angret og ikke ville konkurrere likevel da han møtte Leif, så Jasdeep sto på sitt og nektet å ta duellen.

ÉN FOR MYE: Jasdeep Singh Kalirai, Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal måtte sende én ut i duell da Leif Haugo Stavenjord ankom Torpet.

Gråt på TV

Til tross for den korte tiden på Torpet, fant Leif tonen med Frank. Han beskriver Farmen-legenden som veldig lik seg selv.

– Vi er steinharde og gir faen begge to. Vi er to like karer som er krasse og har bastante meninger, sier han.

Det ferske vennskapet fikk derimot Frank til å mykne opp på den harde fasaden.