Klimaaktivister sier at samkjørte protester er på gang i 60 byer verden over gjennom en periode på to uker. Aksjonene har fått navnet Extinction Rebellion - eller «opprør mot utslettelse».

Nyheten om pågripelsene kom samtidig som Extinction Rebellion mandag gjennomførte nye aksjoner i den britiske hovedstaden.

– Vi er her fordi myndighetene ikke gjør nok for klimakrisen. Det er krise, ikke sant? De har erklært krise i april, og etter det har vi sett veldig lite handling, sier Lizzy Mansfield til Reuters.

Også i Berlin og Amsterdam begynte gruppa protestaksjoner, og flere mennesker ble arrestert da politiet begynte å rydde gatene.

I begge byene ble veier blokkert i forkant av varslede demonstrasjoner.

Demonstrasjonen «Extinction Rebellion» er organisert i 60 byer verden over. Det er varslet flere aksjoner i London, Paris, Berlin, Amsterdam, Madrid, New York, Washington, Toronto, Buenos Aires, Cape Town og Wellington.

Aktivistene har mål om at protestene skal bli fem ganger større enn lignende aksjoner i april.

– De vil vise at vi kan oppfostre en ny kultur som er motstandsdyktig og robust, skriver gruppen på Twitter.