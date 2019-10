Amerikanske Daniel Carney (28) ble forrige uke siktet for å ha forgrepet seg på en av forlovedens brudepiker.

New York Post skriver at Carney innrømmer å ha forgrepet seg på kvinnen to dager før bryllupet, da brudefølget varmet opp til bryllupsfesten på hotellet Shawnee Inn i Smithfield i Pennsylvania.

Den 29 år gamle brudepiken hevder at brudeparet og følget den 30. august drakk alkohol hele dagen, da de blant annet raftet sammen på Delaware River.

På kvelden fikk hun ifølge lokalkanalen WNEP-TV blackout.

– Bet og befølte

Bruden skal ha bedt Carney om å hjelpe den overstadig berusede 29-åringen tilbake på hotellrommet.

Da skal han ha dratt henne med seg inn i en garderobe og forgrepet seg på henne i dusjen.

I avhør har 29-åringen påstått at hun var naken nedentil da hun våknet, og at Carney befølte og bet henne.

Overvåkningsvideoen fra hotellet skal ifølge nettstedet vise hvordan Carney drar med seg kvinnen inn garderoben, og at hun virker svært ustø.

Ifølge politiet stanset overgrepet da bruden kom inn i rommet. En annen brudepike skal ha hjulpet 29-åringen ut.

– Dagen etter var det helt kaos, har kvinnen fortalt politiet.

Ba henne kjøpe angrepille

Carney skal først ha påstått at det var hun som tok initiativ til det hele. Likevel skal han ha ringt henne påfølgende morgen for å si unnskyld. Han skal også ha bedt henne om å kjøpe en angrepille.

Påtalemyndighetene siktet Carney torsdag for å ha forgrepet seg på en bevisstløs person, samt for overgrep, og for å ha forgrepet seg på noen uten deres samtykke.

Carney skal ha innrømmet at han forgrep seg på kvinnen.

Ifølge lokalkanalen skal Daniel og forloveden ha gjennomført bryllupet som planlagt, og er nå mann og kone.