– Det er nesten så man ikke tror det man ser

– Det snakkes om at Kent Bergersen er den nye helten. Det er bare to år siden han fikk sparken med det høyeste budsjettet og de beste forutsetningene i HamKam i 2. divisjon. Nå er han helt i Halden. Det svinger fort i fotball, sier Pedersen.

CUP-EXIT: Fredrikstad røk ut i cupen mot Sarpsborg08 tidligere i år. Nå ryker også opprykket. Foto: Andersen, Christoffer

Dyr 2. divisjonshverdag

Heier forteller at FFK hadde tre sportslige mål før sesongen. Juniorlaget skulle beholde plassen i Interkrets-serien, 2. laget skulle rykke opp til 3. divisjon og A-laget rykke opp til Obosligaen. Det siste var selvsagt det viktigste.

Pedersen mener det var gode grunner til å håpe på opprykk før sesongen.

– Det som talte for opprykk før sesongen var at FFK hadde en grad av kontinuitet. Selv om det var et trenerbytte mellom Per-Mathias Høgmo og Bjørn Johansen var det to personer som hadde jobbet tett sammen. Det var en videreføring av Høgmos ideer, tanker og spillestil. Høgmo tok over som sportssjef og stallen er utviklet videre. Det er ikke tvil om at Høgmo er en høyst fotballkompetent person selv om han ble litt latterliggjort etter den siste landslagsperioden. Man skulle tro at det skulle lykkes for Fredrikstad med en sånn personlighet i en styrende rolle, i tillegg til at man har veldig gode ressurser sammenlignet med andre lag på dette nivået.

Heier er skuffet over at klubben ikke ser ut til å nå målet.

– Folk i byen er sikkert like skuffet som vi er internt. Det vi gjør nå er at vi kan begynne å jobbe mer konkret mot det ene scenariet vi har hatt i hodet. Resultatene i helgen gjør at vi kan fokusere inn mot PostNord-ligaen i 2020. Det gjør at vi igangsetter en del prosesser, sier han.

Pedersen er spent på å se hvordan Fredrikstad klarer å mobilisere for et tredje år i PostNord-ligaen.

– Nå har klubben et budsjett på ca. 23 millioner kroner. Jeg tror ikke FFK klarer å opprettholde den satsingen i 2020, forteller sportskommentatoren.

Heier innrømmer at det er langt dyrere for klubben å spille 2. divisjonsfotball enn ett nivå opp.

– Slik vår klubb er rigget er det utvilsomt tøffere for oss økonomisk å være i 2. divisjon. Vi er en relativt habil utviklingsklubb. Da vi rykket ned i 2017 hadde vi en akademi-klassifisering med poeng tilsvarende tre stjerner. Det gir betydelig støtte fra Norsk Toppfotball. De forsvinner, for man er ikke en del av akademi-klassifiseringen når man er i 2. divisjon. I tillegg kommer media-inntekter og publikumsinntekter. Vi har gode tilskuertall. I Obosligaen spiller man to ekstra kamper. Bare det betyr en del kroner. Og det er ikke til å legge skjul på at markedsinteressen er større én divisjon opp, sier han.

– Spesiell sesong

Han tar av seg hatten for det Stjørdals-Blink og Kvik Halden har gjort denne sesongen.

– Det har vært en spesiell sesong. Både Blink og Kvik har vært veldig gode. Spesielt Blink har vært ekstremt solide når man ser på måten de gjennomfører kampene sine på. Kvik har hatt litt mer marginer, men man kan ikke ta fra dem poengene de har. Det er to ektraordinære sesonger fra begge de to lagene, og det er imponerende hva de har fått til, sier FFKs daglige leder.

Kontrakten til sportssjef Per-Mathias Høgmo løper ut etter inneværende sesong. Trener Bjørn Johansen har ett år igjen. Pedersen har et godt inntrykk av jobben Høgmo har gjort i klubben.

– Han har hatt en 50 prosent stilling som sportssjef. Jeg har opplevd Høgmo som veldig engasjert. Han er også høyst respektert og blir godt mottatt i næringslivet og blant dem som er tett på klubben. Blant supporterne er standingen hans betydelig mindre, har jeg inntrykk av. Men jeg opplever at Høgmo har hatt et brennende ønske om å få til noe i Fredrikstad. Han var litt tåkefyrste i den siste delen av landslagsperioden, men i FFK har han unngått det. Han svarer konkret og tydelig. Jeg tror FFKs problem er større enn at man kan peke på Høgmo eller Bjørn Johansen, sier Pedersen, som mener engasjementet lokalt har vært formidabelt tross sportslig nedtur.

– Publikumsoppmøtet har vært kjempemessig. Snittet ligger vel på rundt 3400 tilskuere. Ut fra prestasjoner, FFKs nivå og motstandernes navn er det kjempemessig. Men fotballgale Fredrikstad har en smertegrense, advarer han.