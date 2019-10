– Ja, det stemmer at jeg skal slutte. Min kontrakt gikk ut etter valget. Meningen var at dette var en prosjektstilling, sier Thoner til TV 2.

Han startet 1. mars i jobben som rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Under valgkampen, var han sammen med tidligere NRK-journalist Jarle Roheim Håkonsen, den som fulgte Støre tettest.

Thoner er tidligere TV 2-journalist. Han kom til Arbeiderpartiet fra etter tre år med strategisk rådgivning i McKinsey.

– Hadde du lyst til å fortsette?

– Min vurdering er at det var naturlig å slutte nå.

– Spørsmålet var om du hadde lyst til å fortsette?

– Jeg synes det var naturlig å slutte nå, siden kontrakten min går ut. Det ligger ikke noe dramatikk dette.

– Så du fikk nok?

– Det har vært en veldig god erfaring. Nå er vi enige om å avslutte samarbeidet, men det er ikke slik at jeg vender ryggen til det sosialdemokratiske prosjektet og partiet, sier Thoner.

Ville gjøre Støre til statsminister

Under valgkampen ga Thoner og Støre et felles intervju til avisen Glåmdalen. Der sa Thoner at han ønsket å bidra til at Støre skal bli statsminister.

– Jeg håper innspillene mine og det har vi snakket om kan ha hjulpet han på den veien, sier Thoner.

– Hadde det ikke vært naturlig å fortsette nå, istedenfor at Støre må finne en ny rådgiver frem mot valget i 2021?

Bodø AP-leder Jonas Gahr Støre og rådgiver Kristoffer Thoner besøker Widerøe under besøket til Bodø i Nordland i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum

– Kontrakten min gikk ut nå. Om Støre skal ha en ny rådgiver nå eller ikke, er ikke et spørsmål jeg kan svare på.

Han sier han per nå ikke har noen ny jobb å gå til.

– Hvordan har det vært å jobbe i Arbeiderpartiet?

– Jeg setter stor pris på den erfaringen. Det har vært givende å bli kjent med folk i partiet og alle de jeg har møtt mens vi har vært ute og reist i landet.

Tror på Støre

– Mener du Støre er rett med til å lede partiet til valgseier i 2021?

– Det mener jeg så absolutt.

Det er bare litt over ett år siden Støres daværende pressesjef Camilla Ryste sluttet.

Arbeiderpartiets sekretariatsleder Snorre Wickstrøm bekrefter at Thoner er ferdig i Arbeiderpartiet.

– Jeg kan bekrefte at Kristoffer Thoner er ferdig med sin periode i prosjektstilling som kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Prosjektstillingen har vart fra 1. mars i år og fram til i dag, og var en ekstra forsterkning i forbindelse med valgkampen. Vi er veldig fornøyd med jobben han har gjort, og ønsker han lykke til videre, skriver han i en tekstmelding.