Vinneren kunne vært bedre på én ting

Vedkløyving tar tid og det kan også være skummelt. Hva er egentlig den enkleste, og ikke minst tryggeste måten å kløyve ved på? Sammen med Otto Robsahm, kjent fra «Team Otto» og «Sinnasnekker’n», har vi testet fem forskjellige manuelle vedkløyvere, altså sånne som du bruker muskelkraft på.

I skogen hjemme hos kjendissnekkeren har vi felt et tre. Med de fem vedkløyverne skal vi forvandle stokken til en pen stabel ved.

– Veden varmer to ganger. Først når du kløyver den, og så når du brenner den, sier Robsahm.

TESTER VEDKLØYVERE: Otto Robsahm gjør klart til trefelling og deretter vedkløyving. Foto: Glenn Aaseby.

– Disse modellene her skal i utgangspunktet gjøre at du ikke blir skada og gjøre arbeidet enklere for kroppen, sier han.

Hva kan være bedre enn øks?

Han begynner med klassikeren. Kløyveøksa X17 fra Fiskars er, ikke overraskende, rask og effektiv. Mange sverger til øksa, men er den egentlig det beste valget?

Fiskars X17. Er øks egentlig best? Foto: Glenn Aseby

– Dette her går jo superlett, sier Robsahm.

Sikkerhet er et viktig kriterium i testen.

– Det er ikke alltid øksa er helt trygg. Er du uerfaren eller om du blir sliten så kan du bomme og skade deg, forteller han.

Liten risiko for skade

Kindling Cracker fra Espegard er også en kjenning blant folk med peis. Den faller raskt i smak hos Otto.

Espegard Kindling Cracker. Foto: Glenn Aaseby.

– Her er det bare å mate på, sier han.

Espegard Kindling Cracker er likevel ikke like rask som kløyveøksa fra Fiskars, men den føles tryggere.

– Her er det mye mindre risiko for å skade seg, sier snekkerkjendisen.

Nesten lik, men svært forskjellig

«Håndholdt vedkløyver tennved med klem og strikk» er levert av Wee.no. Den likner på vedkløyveren fra Espegard, men i bruk er de veldig forskjellige. Modellen fra Wee.no har en bevegelig arm og en strikk som støtter veden.

«Håndholdt vedkløyver tennved med klem og strikk». Foto: Glenn Aaseby

– Jeg får ikke helt kontroll med denne armen her, hevder han.

Han synes armen og strikken gjør vedkløyveren unødvendig komplisert og at den derfor blir treg å jobbe med.

Slik testet vi Vi testet de fem produktene i samarbeid med Otto Robsahm. Vi felte et tre, kappet stammen opp i kubber og kløyvet så disse kubbene. Otto gikk gjennom hvert produkt og testet de mot hverandre. Sikkerhet, brukervennlighet og effektivitet er de viktigste kriteriene i testen. Otto ga til slutt terningkast til alle produktene. Vi tok også med oss alle vedkløyverne til torget i Drøbak der vi lot folk på gata få teste dem. De ga også terningkast. Hvert produkts endelige terningkast er gjennomsnittet av terningkastene fra Otto og folk på gata.

Veldig billig, men kan bli dyr

Kløyvekilen fra Biltema koster bare 79,90 og er med det testens klart billigste produkt. Den gjør nytten på Ottos ferske ved, men han er likevel ikke imponert.

– Jeg både klemmer meg og slår meg litt når jeg bruker denne. Den er ikke kjempetrygg, sier Robsahm.

Selv om den er billigst i testen, så spøker Otto med at den likevel kan bli dyr i bruk.

– Hvis du regner med egenandelen på legevakta hver gang du bruker den, så blir den kanskje litt dyr likevel, ler han.