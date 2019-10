Ifølge dommen fra Sogn og Fjordane tingrett søkte mannen om lån, kredittkort og tok ut kontanter hos ulike finansinstitusjoner ved å utgi seg for å være kjæresten. Resultatet var at han da fikk utbetalt 550 000 kroner til seg selv og kredittkort han disponerte.

Tingretten skriver i sin avgjørelse at siktede i tillegg til å utsette de aktuelle finansinstitusjonene og sin daværende kjæreste for betydelige tap, også påførte kjæresten for den belastningen det innebærer å bli gjenstand for gjeldsforfølgning for gjeldstifting som har vært henne uvedkommende,

Ubetinget fengsel

– Han har i graverende grad misbrukt den omsorgen og tilliten hun viste ved å la han få bo hos henne. Siktede har erkjent at handlingene i hovedsak ble utført mens kjæresten sov, heter det i dommen.

Ifølge siktelsen har mannen bruk sin tidligere kjæreste sin bankID for å gjennomføre bedrageriet. Han er også dømt for å ha tatt post adressert til kjæresten for å gjennomføre bedrageriet.

I retten ga 47-åringen en uforbeholden tilståelse og skal ha samarbeidet med politiet for å oppklare saken. Nå har tingretten dømt mannen til ubetinget fengsel i sju måneder. Han er også dømt til å betale tilbake pengene til ulike finansinstitusjoner samt 13 900 kroner til fornærmede etter at han overførte pengene fra hennes til sin egen konto.

Mannen sitter for tiden varetektsfengslet i Vik fengsel i Sogn og Fjordane.