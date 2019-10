Team Sauerland bekrefter i en pressemelding at Kai Robin Havnaa (30) møter Al Sands til duell i Ekeberghallen 16. november.

Den norske bokseren sikret seg tittelbeltet til IBO i cruiservekt i juni, og fortsetter nå jakten på toppen mot Sands. Boksepromotor Nisse Sauerland innrømmer at man tar en sjanse ved å pare Havnaa med den Haiti-fødte amerikaneren Sands.

– Det er potensielt en veldig farligk amp for Kai. Vi tar en risiko her, men belønningen kan være stor. Det er en mulighet for at Kai kan bevise at han hører til på det øverste nivået. Dersom han kommer seg gjennom dette, kan vi se om det er mulig å sette i stand en mamp mellom ham og den nåværende IBO-verdensmesteren Kevin Lerena, sier Sauerland.

NESTE MOTSTANDER: Al Sands.

Havnaa er ubeseiret som proffbokser og står med 15 triumfer - 13 av dem har kommet på knockout. Motstander Al Sands har 20 seirer i karrieren og kun ett tap. 18 av seirene har kommet før tiden var ute.

– Det er utrolig å være hovedattraksjon for et stort show i Oslo. Sist gang jeg bokset i Oslio var i spektrum før Cecilia Brækhus foran 10 000 tilhengere, sier Havnaa, som roser sin kommende motstander.

– Han er en hardtslående bokser som har slåss mot noen av verdens beste.

Den norsk-spanske Katharina Thanderz bokseren skal også i ringen i hovedstaden i midten av november. Hun møter Danila Ramos.