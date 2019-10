De tre får prisen for sin forskning på hvordan celler oppfatter og tilpasser seg tilgang på oksygen.

Kaelin og Semenza er amerikanere. Ratcliffe er fra Storbritannia.

– Arbeidet de tre står bak, utgjør fundamental betydning for fysiologi og har banet vei for lovende nye måter for å bekjempe anemi, kreft og mange andre sykdommer, heter det i begrunnelsen.

Prisen ble kunngjort i av Karolinska Institutet i Stockholm mandag.

Prisen på til sammen 9 millioner svenske kroner deles ut i Stockholm 10. desember.

(©NTB)