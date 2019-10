NFF og klubbene hadde opprinnelig en enighet om seriestart og serieslutt de kommende tre år.

Nå justeres det for 2020-sesongen.

– Klubbene, via NTF, ba i vår om en ny vurdering basert på at man ønsket å starte noe senere og samtidig spille Eliteserie under deler av sommerens EM. Forbundssyret har imøtekommet klubbenes ønsker, forteller leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, til forbundets hjemmeside.

Det betyr følgende endringer neste sesong:

Seriestart utsettes tre uker, til første helg i april.

Det legges opp til spillefri i Eliteserien under gruppespillet i EM. Seriespillet tas opp igjen når cupspillet starter og Eliteserien vil da bli spilt på hviledager i EM.

Cupfinalen flyttes frem til siste helg i oktober, mens kvartfinalene i NM flyttes tilbake til helg. Dette for å gi bedre flyt i gjennomføringen.

Seriespillet avsluttes siste helg i november.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det er en god løsning for alle parter.

– Jeg synes det var veldig fornuftig. I år startet det veldig tidlig for å få i gang serien før landskampene i mars. Det var rett og slett for tidlig, og det er heller ikke mange Eliteserie-spillere i landslagstroppen. Det er bedre for alle å starte senere, sier han.

Mathisen liker også godt at det skal spilles eliteseriefotball under EM. Da er de norske banene på sitt beste.

– Det blir en veldig lang pause på sommeren. Skulle Norge komme til EM og mot formodning gå videre fra gruppespillet, vil det garantert bli gjort endringer. Men alle aktører skal ha honnør for de justeringene som nå er gjort, sier han.