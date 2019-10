– Vi ble alvorlig syke

I november flyttet paret tilbake. Leiligheten hadde blitt restaurert og mugg fjernet, trodde dem.

Kom tilbake

På nyåret kjente paret på ny en ekkel lukt i leiligheten. De var ikke i tvil, muggsoppen var tilbake.

– Vi var helt utslitte etter perioden med sykdom og når lukten vendte tilbake kontaktet vi forsikringsselskapet umiddelbart og vi flyttet på ny ut igjen, sier Heidi Chatagnier.

De fant under den andre gjennomgang ut at ikke all muggsopp i leiligheten var fjernet. Det var fortsatt rester i baderomsgulvet. Denne gangen ble det tatt prøver før, under og i etterkant for å forsikre at problemet var helt borte.

– Jeg ble i denne perioden så dårlig at jeg ble lagt inn på sykehus. Jeg hadde fått en infeksjon i kroppen som følger av muggsoppen, så det er klart det var forferdelig for oss, sier Chatagnier.

Paret opplyser om at de aldri tidligere har hatt nevneverdige helseplager før de ble syke av muggsoppen.

– Det var utrolig skremmende. Vi hadde aldri forestilt oss at det var mulig å bli så syke som vi ble. Jeg tror ikke folk er klar over hvor farlig muggsopp kan være, sier Chatagnier.

Paret orket til slutt ikke å bo i leiligheten på Alna i Oslo. Selv om muggsoppen var fjernet, flyttet de sommeren 2019 til en ny bolig på Østensjø i samme by.

Kan oppdages

Mye fukt og kondens i boligen din kan føre til muggsopp, men man kan oppdage det før det er for sent. Det er flere enkle grep man kan sette i verk for å forhindre dette.

Et av de beste måleinstrumentene du har i boligen din for å se om det er fare for muggsopp er vinduet.

– Kondens på vinduene i boligen er ofte et tegn på at luftfuktigheten er for høy, for mange mennesker i rommet eller feil bruk av eller mangelfull ventilasjon. Gjøres ikke endringer kan det føre til muggsopp, sier Kai Gustavsen.

Han er fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern hos Astma- og allergiforbundet (NAAF).

Tips og triks

Det er flere måter man kan undersøke om det er mugg i boligen på, og de fleste krever ikke avanserte metoder.

– De beste verktøyene man har for å oppdage fukt og mugg er øynene og nesa. Ofte kan man se bak møbler og bilder på veggen at det danner seg små prikker eller skjolder. Dette er muggsopp. Ting som står mot kalde flater i boligen er spesielt utsatt. Du kan også som regel lukte hvis det er mugg, så bruk sansene, sier Gustavsen.

Et annet råd er å sikre god luftsirkulasjon i boligen.

– Det er viktig med god ventilering i boligen. Da får du inn frisk luft og du får byttet ut den fuktige og varme luften. Sjokklufting er heller ikke dumt for å få byttet ut luften i boligen. Da holder boligen på varmen, men luften skiftes ut. Spesielt i de litt kaldere månedene er dette et godt tiltak, sier Gustavsen.

Han understreker at det å holde en fornuftig innetemperatur også er viktig for å unngå muggsopp-dannelse boligen.

– Den ideelle innetemperaturen er mellom 20 og 22 grader. Da blir ikke lufta for tørr eller for fuktig, sier inneklima-eksperten.

Slik tørker du klær

Et annet råd Gustavsen kommer med er å passe på hvor man tørker klær.

– Når man skal tørke klær inne må man passe på at de tørke i rom slik at fukten fra klærne luftes ut. Det er viktig med god ventilasjon når man tørker klær, og jeg vil anbefale at man da for eksempel setter opp tørkestativet på badet. Der er det god ventilasjon, og fuktighetene blir ikke liggende i lufta, sier Gustavsen.

Han legger til at hvis man ikke får plass til tørkestativet på badet, kan man sette tørkestativet utenfor badet med baderomsdøra åpen.

– Da får man benyttet seg av avtreksventilasjonen på badet og man får unna det verste av fuktighet. En annen mulighet er å sette kjøkkenvifta på lav hastighet, åpne lufteventiler og tørke klær ved siden av et vindu som står på gløtt. Da får man også skiftet ut noe av luften, sier Gustavsen.

– Folk har glemt hvordan man bor

Gustavsen forklarer at folk med årene har neglisjert hvordan man faktisk bor, og at ting som tidligere var selvsagt nå har gått i glemmeboka.

– Før i tiden var det jo en selvfølge å lufte godt, holde det rent og oppbevare ting på en fornuftig måte. Det er så mange fornuftige ting man kan gjøre for å bevare boligen sin på en god måte. Dette kan vi jo påvirke selv, sier Gustavsen.

Nå som det nærmer seg juletider er flere problemer som kan dukke opp hvis du ikke allerede har passet på å oppbevare julepynten skikkelig.

– Når man lagrer ting i en kjellerbod for eksempel, er det viktig å passe på et par ting. Det du lagrer må ikke stå rett på betonggulvet. Da kan pappesken bli fuktig og du kan få muggdannelse i selve julepynten. Det er ikke noe kjekt å dra med seg opp i boligen, sier Gustavsen.

Gustavsen tipser om at det er viktig at ting står tørt og i rett temperatur.

Soverrommet er versting

Det er et rom i huset som ofte er mye mer utsatt for mugg enn andre og det er soverommet.

– På soverommet stuer man ofte inn veldig mye ting og tang, samt klær bærer med seg mye, sier Gustavsen.

Hvis et soverom ikke blir luftet og vasket regelmessig, kan man legge opp til den perfekte stormen muggmessig.

– Klær, dyner og madrassen er ting som fanger opp støv. Hvis det er kaldt på soverommet om natten, det blir dårlig luftet, og det er varmt om dagen kan det føre til kondens og fukt. Da får man mugg, sier Gustavsen.

Han oppfordrer folk til å lufte godt på soverommet og rengjøre hele soverommet regelmessig.

– Det er viktig å få unna støv og skitt, for hvis det blir fuktig kan det bli et inneklimaproblem. I klær spesielt er det surt å få mugg. Det er ingen måte å garantere at det blir borte, så da anbefaler vi å kaste det. Hvis det er harde glatte overflater eller ikke-porøse materialer forurenset av mikroorganismer kan det saneres med en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon (for eksempel 10 prosent klor). Slik kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes så lenge nedbrytningsprosessen ikke har trengt seg inn i selve veden.