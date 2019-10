Testvinneren imponerer

– Jeg har støv på hjernen. Når jeg ser det kommer støv så må jeg frem med støvsugeren, sier Katrine Rye Holmboe.

I dag har den lille familien hennes en ekstra kraftig støvsuger som får opp både sand, smuler og hundehår.

Vil ha noe lettere

Likevel vil de gjerne bytte den ut.

– Å bruke støvsuger med ledning er irriterende. For enten setter den seg fast eller så er ledningen for kort, forteller småbarnsmoren.

Kan en trådløs støvsuger gjøre livet enklere?

Katrine og familien har over to uker testet fem av de mest solgte trådløse støvsugerne i Norge, med en prislapp på 1.395 kroner for den billigste og 5.995 kroner for den dyreste. I testen har det blitt lagt vekt på brukervennlighet, oppsugningsevne, batteri- og ladetid og tilbehør.

Billigst på bunn

– Den skyver ting foran seg og den kverner opp før den suger det. Og da synes jeg det blir litt grisete, sier renholdsekspert Lena Furuberg om testens billigste støvsuger, Electrolux Ergorapido.

Hun har lang fartstid i blant annet Teknologisk Institutt og har også testet støvsugerne. I tillegg til vanlig støv og skitt så har støvsugerne fått bryne seg på en real utfordring; Hvor mye av 100 gram ris og 100 gram cornflakes klarer støvsugerne å suge opp fra gulvet?

Electrolux Ergorapido er den støvsugeren i testen som sliter mest med ris og cornflakes. Den imponerer heller ikke i hverdagssituasjoner. Våre testere liker designet, men synes ikke Electrolux Ergorapido er en erstatning for støvsuger med ledning.

Tungt på midten

Både OBH Nordica Air Force 360 og Bosch Unlimited er litt tunge å bruke.

– Litt tung å manøvrere. Veldig tung oppå her. Blir litt sliten i armen av å støvsuge, sier Katrine om OBH sin støvsuger.

Bosch Unlimited er lett å tømme og bruker samme batterier som Bosch el-verktøy, noe som kan være praktisk om du allerede har dette fra før. Bosch Unlimited er den dyreste støvsugeren i testen.

Favoritt nest best

Dyson Cyclone v10 har et futuristisk design og har masse ekstrautstyr i pakken. Den holder seg godt til gulvet og er i toppklassen når det gjelder oppsugningsevne. På tross av dette er Dyson Cyclone v10 tungvint å bruke. Man må holde knappen inne mens man støvsuger. På full styrke kan du støvsuge i sju minutter, noe som er under halvparten av testvinneren.