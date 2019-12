Cecilie Fiskerstrand blir den neste i en etter hvert lang rekke av norske landslagsspillere i engelsk toppdivisjon.

Etter det TV 2 erfarer gjenstår kun detaljer før den norske landslagskeeperen blir presentert som ny Brighton-spiller.

Allerede før jul var det klart at 23-åringens tid hos den suverene norske seriemester LSK Kvinner var over, og at karrieren ville fortsette utenlands.

Keeperen, som overtok som førstevalg for det norske landslaget etter at Ingrid Hjelmseth la keeperhanskene på hyllen inneværende år, har spilt fire sesonger og vunnet fire seriemesterskap for romerikingene.

Nå slutter hun seg til den engelske toppdivisjonen, der Brighton - som er en av ni klubber som har lag i både herrenes og kvinnenes øverste divisjon - befinner seg i nedre sjikt på tabellen.

Treneren til sørkystlaget er legendariske Hope Powell, som spilte 15 år for det engelske landslaget før hun deretter var landslagssjef for landet sitt i like mange år på direkten. Allerede i 2003 ble hun den første kvinne noensinne som gjennomførte UEFAs prolisens - Europas høyeste offisielle trenerutdanning i fotball - og hun er del av engelsk fotballs «Hall of Fame».

Fiskerstrand slutter seg også til en rekke av landslagsvenninnene som har begynt å sette sitt preg på den engelske ligaen denne sesongen. Chelseas Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir, Readings Amalie Eikeland, Kristine Leine og Lisa-Marie Karlseng Utland, West Hams Cecilie Kvamme og Manchester Uniteds Aurora Mikalsen spiller allerede i WSL.

I motsatt perspektiv følger keeperprofilen også etter Ingrid Moe Wold, Synne Skinnes Hansen, Elise Thorsnes, Therese Sessy Åsland, Sarah Suphellen, Meryll Abrahamsen og Maiken Bjørndalen, som alle har forlatt forrige sesongs mesterlag LSK Kvinner etter sesongslutt.

