Lettvint grytebrød og nistevennlige fiberboller

Eltefritt, langtidshevet grovt grytebrød



Denne deigen passer til en gryte som er 22-24 cm i diameter.

Dette er en grunnoppskrift. Prøv deg fram og tilsett mel, frø og nøtter etter eget ønske.

Deigen kan lages morgen eller kveld.

Den trenger 10-12 timers heving før brødene stekes.

Du trenger en jerngryte med lokk eller en tykkbunnet emaljert gryte med lokk. Smør gryten med litt olje i bunnen før den varmes opp; da er du sikker på at brødet ikke fester seg i bunnen.

Du trenger:

• 400 g hvetemel/spelt

• 300 grovt hvetemel/spelt

• 1 dl havregryn

• 1 dl linfrø

• 1 ts salt

• 1/5 ts tørrgjær

• 6 dl kaldt vann

Bland sammen alt det tørre, tilsett vann og rør sammen til en glatt klissete deig. Dekk bakebollen med lokk /plast og sett til heving i 10-12 timer på kjøkkenbenken.

Før steking, sett gryten med lokk på nederste rille i kald stekeovn og varm opp til 250 °C.

Ta ut den varme gryten (husk tykke grytekluter!). Dryss ev. litt grovt mel eller semulegryn i bunnen av gryten. Hell/fordel deigen i gryten, glatt den til på toppen. Legg på lokk og sett gryten tilbake i stekeovnen. Senk temperaturen til 200 °C og stek brødet i 50 min - 1 time. Ta av lokket og stek videre i 10-15 min. Bank på brødet: Det skal være en hul lyd når det er ferdigstekt og toppen skal være gyllen.

Hvelv brødet over på en rist. Det kan være fristende å skjære i brødet med en gang, men la det hvile minst 30 min før det skjæres opp.

Pakk brødet i et kjøkkenhåndkle ved oppbevaring.

Smakfulle fiberboller



Passer godt som niste og turmat, eller som tilbehør til en kopp te samt sammen med ost. Egner seg godt til frysing.

Tips: Nøtter kan byttes ut med gresskarkjerner.

Glutenfri: Bytt ut hvetemel med Schär brødmix, og havre og hvetekli med glutenfrie havregryn.

Kaldheving: Deigen kan lages med kald væske og 1/5 ts gjær, heves da i 10-12 timer. Lunken væske har en hevetid ca 40 min .

Du trenger:

• 2 ss rapsolje til baking

• 200 g kesam (for melkefri, erstatt med 2 dl vann, havre fraiche eller et soyaprodukt)

• 1 l skummetmelk eller vann

• 1 ss honning (kan sløyfes)

• 1 pk tørrgjær

• 1 ts salt

• 1 ts kardemomme

• ca 1 kg fiberbakst- ev. grovbakstmel

• 3 dl havrekli

• 2 dl hvetekli

• 1 dl linfrø eller solsikkekjerner

• 2-3 dl tørket frukt, hakket fiken/aprikoser, svisker, rosiner i biter

• ca 150 g hakkede valnøtter/hasselnøtter (kan erstattes med like deler gresskarkjerner og solsikkekjerner)