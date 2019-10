Mandag fylte det nederlandske flyselskapet KLM Royal Dutch Airlines 100 år. Da selskapet ble opprettet i 1919, var det daværende dronning Wilhelmina av Nederland som tillot bruken av ordet «Royal» i tittelen.

Og flyselskapet har ikke akkurat blitt mindre kongelig med årene.

For som Flysmart24 skriver, har ingen ringere enn kong Willem-Alexander av Nederland hatt deltidsjobb som pilot hos flyselskapet i 23 år.

– Kobler av

Det var under et intervju med den nederlandske avisen De Telegraaf i 2017 at kong Willem-Alexander avslørte hva han driver med ved siden av oppgavene som konge.

– Du har et fly med passasjerer og besetning, og har ansvaret for dem. Du kan ikke ta med deg problemene dine fra bakken opp i luften, fortalte kongen til avisen.

PILOT: Kong Wilhelm-Alexander av Nederland har blant annet jobbet frivillig som pilot for hjelpeorganisasjoner i Afrika. Foto: Natascha Libbert / KLM / AP

Rundt to ganger i måneden setter kong Willem-Alexander seg inn i cockpiten for KLM og inntar rollen som styrmann. Den 52 år gamle trebarnsfaren kaller det en hobby. Bakgrunnen for deltidsjobben er kongens store interesse for fly og et behov for avkobling.

– Man kan koble fullstendig av og konsentrere seg om noe annet. Det er for meg det mest avslappende med å fly, sa kongen.

Bruker ikke navnet sitt

Kong Willem-Alexander har fortalt at han sjelden blir gjenkjent av andre mennesker på flyplassen eller i flyet når han er iført pilotuniformen. Dette er spesielt tilfellet etter 9/11 i 2001, ettersom flysikkerheten verden over ble mye strengere i etterkant av terrorangrepet.

– Før 11. september var døra til cockpiten åpen. Folk kom ofte inn for å ta en titt, og synes det var overraskende at jeg satt der, har kongen fortalt.

Når han snakker til flypassasjerene over høyttalersystemet, bruker han aldri sitt eget navn. Det er heller ikke ofte folk kjenner igjen stemmen hans.

– De fleste hører ikke etter uansett, har kongen spøkt.

KONGE I LUFTA: Kong Willem-Alexander av Nederland (til høyre) jobber som styrmann for flyselskapet KLM et par ganger i måneden. Foto: Natascha Libbert / KLM / AP

52-åringen hadde opprinnelig bare tillatelse til å fly Fokker 70. Men etter at KLM avgjorde at de ikke lenger skulle bruke denne flytypen, gikk kongen i opplæring for tillatelse til å fly Boeing 737.

Overfor Flysmart24 bekrefter KLM at kongen fortsatt gjør flyvninger for selskapet et par ganger i måneden.