Derfor kaller torpedoen inn flere kjendiser

Høsten 2017 og på nyåret i 2018 ble mangemilliardær Kjell Inge Røkke (60) utsatt for utpressing, mener politiet.

Torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen skal ha forsøkt å få Røkke til å betale ham et tosifret millionbeløp.

Røkke tok de angivelige truslene på stort alvor. TV 2 vet at han bygget et tilfluktsrom i huset sitt på Nesøya i Asker.

Han ansatte også Anders Snortheimsnoen, tidligere sjef for politiets elitestyrke, Beredskapstroppen, som sin personlige sikkerhetsrådgiver.

«Jannik» nekter straffskyld for anklagene om grov utpressing. Han risikerer inntil seks års fengsel om Oslo tingrett finner ham skyldig.

TILTALT. Jan Erik «Jannik» Iversen nekter straffskyld. Den kjente pengeinnkreveren er straffedømt flere ganger, blant annet for å ha skutt finansakrobaten Christer Tromsdal. Foto: Privat, med tillatelse

Tirsdag begynner rettssaken. Først skal «Jannik» forklare seg. Deretter er det Røkkes tur.

Årelang kontakt

29. januar 2018 gikk Røkke til politiet og fortalte om utpressingen. Samme dag ble Iversen siktet i saken, men han har så langt nektet å la seg avhøre av politiet.

Når rettssaken begynner tirsdag, har torpedoen varslet at han kommer til å gi en detaljert forklaring.

Mens påtalemyndigheten bare har kalt inn tre vitner: Kjell Inge Røkke, sikkerhetsrådgiver Anders Snortheimsmoen og advokat Arild Holden, har Iversen og hans forsvarer kalt inn syv vitner.

– Disse vitnene skal bidra til å belyse en årelang kontakt mellom Kjell Inge Røkke og min klient, sier forsvarer Benedict de Vibe.

FORSVARER: Advokat Benedict de Vibe har kalt inn syv vitner som skal belyse forholdet mellom hans klient og Kjell Inge Røkke. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Kjendiser i vitneboksen

Forsvareren ønsker ikke å kommentere hva Iversen kommer til å forklare. Politiet vet heller ikke sikkert hvorfor torpedoen skal ha forsøkt å presse Røkke for penger.

AKTOR: Terje Nedrebø Michelsen mener at påtalemyndigheten er godt forberedt på forklaringen «Jannik». Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Selve grunnmotivet er økonomi, men tiltalte har ikke villet forklare seg i avhør. Det betyr at vi har måttet ta høyde for at han kan komme med ulike forklaringer. Jeg mener at vi har god oversikt og at vi er godt forberedt på det som kommer, sier aktor Terje Nedrebø Michelsen.

Tiltalte har kalt inn følgende vitner:

RØKKE-SØNN: Kristian Monsen Røkke er et av vitnene i rettssaken. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix