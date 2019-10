Mercedes er en av mange produsenter som har fått kjenne skikkelig på hvordan norgesvennlige modeller (les elbiler eller ladbare hybrider) påvirker salget her hjemme.

For et par år siden var Mercedes-salget rekordhøyt i Norge, og premiummerket var en stund landets femte mest solgte bilmerke.

Den bragden var suksessmodellen GLC 300e en stor bidragsyter til. Den ladbare SUVen solgte svært godt, og ble i 2017 Mercedes sin mest solgte modell her hjemme. Hele 95 prosent av det totale GLC-salget var av hybridmodellen.

Etter at denne og et par andre ladbare hybrider forsvant fra markedet, duppet salget betydelig. I dag er Mercedes nede på 15. plass i registeringsstatistikken, men nå går det igjen mot lysere tider.

Comeback

I disse dager er nemlig Mercedes i full gang med å rulle ut en helt ny generasjon ladbare hybrider, i den nye EQ Power-serien.

Dette er en viktig satsning for Mercedes, og allerede neste år kommer de med 20 ulike ladbare hybrider på markedet.

Blant modellene det er knyttet aller mest spenning til i Norge, er selvfølgelig den oppgraderte utgaven av den tidligere bestselgeren GLC 300 e.

Nye GLC 300 e kommer til Norge tidlig neste år, mens prisene blir klare senere i høst.

Økt rekkevidde

Den nye ladbare utgaven bygger på facelift-versjonen av GLC. Det betyr blant annet små endringer eksteriørt, samt at interiøret har fått et godt løft, med digitale instrumenter og en større medieskjerm.

Tidligere var el-rekkevidden på 34 km, nå er den økt til maks 43 km.

Enda viktigere er naturligvis at den elektriske rekkevidden er økt. På nye GLC 300 e har nemlig batteripakken vokst fra 8,7 kWt til 13,5 kWt.

Det betyr at el-rekkevidden nå er 46-49 kilometer, målt etter NEDC-standarden, eller 39-43 kilometer, målt etter den nye WLTP-metoden.

Dette er et løft fra den utgående modellen, som kun hadde 34 kilometers elektrisk rekkevidde etter NEDC-standarden, Og den er kjent for å være både snill og i overkant optimistisk.

Med 320 hk og 700 Nm, er det ingenting å si på gassresponsen. Denne bilen går unna!

Foreløpig kun bensin-hybrid

Med opptil 49 kilometers rekkevidde på nye GLC 300 e, er det altså en merkbar økning, men samtidig ikke i nærheten av storebror GLE 350 de. Sistnevnte får nemlig rekordlang rekkevidde, med inntil 99 kilometer kjøring på ren strøm. Altså går den mer enn dobbelt så langt på strøm, sammenlignet med GLC.

Bensinmotoren er akkurat den samme som i den første utgaven av GLC 300 e.

GLC 300 e blir inntil videre kun tilgjengelig som bensinhybrid, i likhet med forgjengeren. Hvorvidt nye GLC kommer som dieselhybrid vil ikke Mercedes bekrefte, men vi blir rimelig overrasket om den ikke gjør det, ettersom både C– og E-Klasse leveres som dieselhybrid allerede.

Under panseret på nye GLC 300 e, kjenner vi igjen kraftpakken fra forrige modell. Her sitter en 2-liters bensinmotor som leverer 211 hk alene. Sammen med elmotoren på 90 kW er samlet systemeffekt 320 hk og bjørnesterke 700 Nm.

Det er nok til at 0-100 km/t er i mål på bare 5,7 sekunder.

Nå leveres digitale instrumenter for første gang på GLC. En ny og større medieskjerm er også på plass, i tillegg til multimediasystemet MBUX.

Går som et skudd!

Broom har allerede så vidt rukket å teste nye GLC 300 e, under den offisielle pressekjøringen tidligere i høst.

Mercedes GLC 300 e Motor: 2-liter bensin + elmotor



Systemeffekt: 320 hk / 700 Nm

Effekt elmotor: 90 kW

0-100 km/t: 5,7 sekunder

Toppfart: 230 km/t

Batteri: 13,5 kWt

Elektrisk rekkevidde: 39-43 km (WLTP)

Forbruk: 0,22-0,25 liter/mil

Pris: Ikke klar

Her er kjøreinntrykkene på linje med utgående modell. Bilen går som et skudd, og den oppleves helt klart som den kvikkeste bilen, sammenlignet med GLE 350 de.

Det merkes også tydelig at GLC er en mindre og litt lettere bil. Hvis vi igjen skal sammenligne med storebror, er GLC utvilsomt det sportslige alternativet, mens du får hakket mer storbil- og luksusfølelse i GLE.

På grunn av et stramt tidskjema under testkjøringen, fikk vi ikke anledning til å se nærmere på rekkevidde eller mer dyptgående kjøreinntrykk. Derfor kommer vi tilbake med full test av nye GLC 300 e så fort den er i Norge rett over nyåret.

Hva bilen vil koste er ikke kjent, men som vi allerede vet, kommer de ladbare hybridene gunstig gjennom det norske avgiftssystemet…

Lye LED-lykter og fanger bak er blant nyhetene på facelift-utgaven av GLC.

