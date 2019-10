Fox News skriver at det ble slått full alarm da proffdanseren Jai Fears (36) mandag forrige uke ankom sykehuset Beaumont Hospital Royal Oak i Michigan, USA.

Fears fikk panikkangst da hun tidligere på kvelden fikk påført zombiesminke i ansiktet.

Sykehuset trodde at sminken var ekte, og at hun var alvorlig skadet.

– Vi gjorde oss klare til en fotoshoot for å reklamere for Glam Gore for folk som ønsker å få sminket seg i halloweensesongen, sier hun til nettstedet.

Etter å ha blitt sminket i tre timer, fikk Fears plutselig et kraftig angstanfall.

Hun ble sendt til sykehuset, og sykehuset var sikre på at hun var blitt skamfert i ansiktet.

ZOMBIESMINKE: Jai hviler på sykehuset med ansiktet fullt av Halloween-sminke. Foto: Jai Fears

Trodde at hun gikk inn i sjokk

Jai forklarer at hun på grunn av angsten hadde vansker for å prate, og at hun ikke tenkte på sminken hun hadde i ansiktet.

– De sa: «Hun må tilbake på traumerommet nå. Hun går trolig inn i sjokk. Det hun sier gir ingen mening,» forteller hun.

SJEKKER MOBILEN: Jai tar det med ro i sykehussenga. Foto: Jai Fears

På spørsmål om hvorfor hun ikke fortalte dem at hun var sminket, svarer hun at hun antok at de skjønte det.

UTSKREVET: Slik ser Jai Fears ut uten zombiesminken. Foto: Jai Fears

– De må jo vite det! Så nei, jeg sa ikke noe fordi jeg bare antok at de kunne se at det var falskt, sier hun.

– Ikke et sted for tull og tøys

I en uttalelse sier Beaumont at de ikke kan kommentere behandlingen av enkeltpasienter, men...:

– Traumerommet er ikke et sted for tull og tøys. Vi møter mange pasienter med alvorlige medisinske problemer, hvor liv står på spill. Leger må få fokusere på de pasientene i ekte nødsituasjoner, sier de ifølge nettstedet.