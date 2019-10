Se høydepunkter fra kampen øverst.

Fem kamper har gått fløyten i La Liga for Ousmane Dembélé (22) denne sesongen som følger av skader. Nå kan det se ut til at det blir flere.

For den franske angriperen snakket på seg et rødt kort da Barcelona valset over Sevilla hjemme på Camp Nou søndag kveld.

Stortalentet hadde allerede notert seg for én scoring da han reagerte mot dommer Mateu Lahoz etter at Barca-debutant Ronald Araujo pådro seg et rødt kort like før slutt. Lahoz var raskt ned i lommen for å fiske opp det røde kortet til Dembélé etter at franskmannen hadde ytret noen ord til pipeblåseren.

Ifølge Marca kommer det frem i dommerrapporten at Dembélé skal ha fortalt Lahoz «veldig dårlig, du er veldig dårlig» i tillegg til å ha gestikulert med armene.

Avisen skriver videre at Michael Krohn-Dehli, Gabriel Pires og Dabian Orellana tidligere har ytret noen lignende og blitt idømt to kampers karantene.

– Jeg tror ikke det var en lang setning. Selv jeg synes det er vanskelig å kommunisere med Dembélé på spansk, så jeg er overrasket over at han hadde en kommentar til dommeren i det hele tatt, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde etter kampen ifølge football-espana.

Seieren var Barcelonas tredje på rad i La Liga og holder katalanerne to poeng bak Real Madrid på toppen av tabellen. Scoringene i 4-0-seieren over Sevilla kom fra nevnte Dembélé, Luis Suárez, Lionel Messi og Arturo Vidal.