Boston-sykepleieren Jessica D'Entremonts tips om hvordan man får barna sine til å ligge helt stille om kvelden er nå delt av over 130.000 Facebook-brukere.

Jessica forteller at hun en kveld var helt utmattet, og desperat etter å finne på noe som kunne få jentene sine, Emma (4) og Hannelore (3), til å roe seg ned.

– Vi kom hjem, og de løp rundt og var ekstra hypre, og jeg visste at overgangen til leggetid kom til å ende opp med tårer og sammenbrudd, sier Jessica til Today.

Da leggetid nærmet seg, kom Jessica på de selvlysende pyjamasene hun nylig hadde kjøpt til barna.

– Jeg visste at de ønsket at pyjamasene skulle være veldig oppladet for å bli underholdt, sier hun.

TRAVELT: Jessica sammen med døtrene, Emma og Hannelore. Foto: Jessica D'Entremonts

Hun tok pyjamasene på jentene, og sa at de måtte ligge helt stille på gulvet for å «lade opp» pyjamasene.

Barna la seg sporenstreks ned – og der ble de liggende.

– Er ikke engang lei meg

– De lå der i ti minutter, og jeg måtte faktisk stanse dem for å fortsette med leggingen. Jeg fikk dem over til soverommet ved å slå av lyset, og pyjamasene lyste! De elsket det, og syntes at det var utrolig morsomt, sier hun til nettstedet.

Dette overrasket Jessica såpass mye, at hun tok til Facebook for å fortelle om trikset.

«Leter du etter en måte å få barna dine til å være i ro på? Kjøp selvlysende pyjamaser til dem. Si at de må ligge helt stille under lyset for å «lade» dem. Jeg er ikke engang lei meg,» skriver hun i innlegget som nå spres på nett.

70.000 kommentarer

Over 70.000 har kommentert innlegget, og tagger foreldre som kanskje kan trenge trikset.

Noen kommenterer at de er bekymret for at trikset bare virker én gang, men Jessica har en løsning:

«Jeg har begynt å legge pyjamasene deres tilbake i skuffen når de har kledd på seg om morgenen. Dermed må de «lades» når det nærmer seg leggetid,» skriver hun.

Jessica synes at det er morsomt at innlegget hennes har gått viralt, og hun tror at det er mange som kjenner seg igjen.

– Noen ganger er det nok morsomt å se noe så uskyldig, lekent og gjenkjenbart, sier hun.

– Hvilke foreldre ønsker seg ikke fem minutters stillhet? Jeg tror at alle – foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, barnevakter, lærere... Alle som er i nærheten av barn skjønner dette.