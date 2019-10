Det føderale politiet har bekreftet 79 år gamle Samuel Littles involvering i minst 50 drap. Men tallet er lavt sammenlignet med det Little selv hevder. Han har sagt at han stått bak 93 drap i perioden fra 1970 til 2005.

Bevis for 50 drap

Selv om FBI ikke har kunnet knytte ham til mer enn 50, er det grunn til å tro at hans innrømmelse er troverdig, medgir FBI.

FBI har lagt ut videoopptak hvor Little forteller om drapene, og tegninger som han selv har laget som viser folk han hevder å ha drept.

Ofrene var ofte ressurssvake kvinner som politiet ikke prioriterte etterforskning av når de forsvant. Mange av hans ofres dødsfall ble i utgangspunktet koblet til overdoser, eller knyttet til ulykkesrelaterte eller ikke fastslåtte årsaker. Noen

Samuel Little har tegnet flere av de ukjente ofrene han innrømmer å ha drept. Dette er Marianne - eller Mary Ann - som han beskriver som en svart transkjønnet kvinne han møtte i en bar i Miami. Foto: FBI

Noen lik ble heller aldri funnet eller identifisert, men Little har detaljerte minner om samtlige ofre.

Videoavhør

I en av videoene forteller Little historien om et offer som het Marianne. Han forteller at hun var det man nå til dags kaller transkjønnet, og at hun var en svart mann kledd som kvinne.

– Jeg så henne på en bar på 17th Avenue. Hun hadde på seg et kort kremfarget og rødt miniskjørt. Når anledningen bød seg, kjørte jeg henne til butikken. Men istedet for å kjøre henne hjem, tok jeg henne til Fort Lauderdale og videre ut. Jeg tok henne ut og dopet henne og dro henne innover i skogen. Det var noe vann der, så jeg slapp henne nedi vannet, forteller Little rolig.

På spørsmål om hvordan han kunne unnslippe politiet i så mange år, har little forklart:

– Jeg går inn i min verden og kan gjøre hva jeg vil. Jeg går ikke inn i din verden.

Soner livstid

Little ble fengslet på livstid i 2014 etter å ha blitt dømt for tre drap.

– Selv om han allerede sitter i fengsel, mener FBI at det er viktig å oppnå rettferdighet for hvert eneste offer, slik at vi kan avslutte så mange saker som mulig, sier FBIs krimanalytiker Christie Palazzolo.

Samuel Little, også kjent som Samuel McDowell, har vært bokser. Han ble første gang pågrepet i 2012 på et senter for hjemløse i delstaten Kentucky og utlevert til California på en narkotikarelatert tiltale.

I California ble hans DNA knyttet til tre uløste drapssaker, som førte til at han ble dømt i 2014 for drap på tre kvinner i Los Angeles mellom 1987 og 1989.