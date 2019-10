Det stormer ekstra rundt president Donald Trump om dagen i forbindelse med den alvorlige varslersaken mot ham.

I varselet, som kom fra en ikke identifisert mann som jobber i CIA, kom det fram at Trump i en samtale med Ukrainas president Volodymyr Zelensky forsøkte å få ham til å etterforske Joe Biden, en av favorittene til å bli Donald Trumps motstander i 2020-valget, og hans sønn.

I varselet kom det også fram at Det hvite hus forsøkte å legge lokk på telefonsamtalen, ved å lagre transkriptet i et annet system som ellers brukes til å håndtere klassifisert informasjon som er spesielt sensitiv.

Varslersaken har utløst en mulig riksrettssak mot Trump.

– Det er en trussel mot vårt system. Vi så på dette som et angrep på grunnloven da presidenten innrømmet å ha hatt disse samtalene. Da hadde vi ikke annet valg, sa majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, onsdag forrige uke.

– Vinn-vinn

Men krass kritikk og innledning av riksrettsprosess til tross: Utenriksminister Mike Pompeo hevder Trumps forsøk på å få Ukraina til å etterforske Biden er vanlig.

– Dette er det vi gjør. Nasjoner jobber sammen. «Hvis du kan hjelpe meg med X, så kan vi hjelpe dere å klare Y», sa Pompeo under en pressekonferanse i Hellas lørdag, ifølge Politico.

På spørsmål om Hellas eller andre av USAs allierte kan forvente tilsvarende press fra Washington, svarte Pompeo at det må man regne med.

– Når jeg snakker med utenriksministeren deres, presser han meg hele tiden. Dette er hva partnere gjør. Det er vinn-vinn og bedre for begge parter, fortsatte han.

Pompeo lyttet selv til samtalen med Zelensky mens den pågikk, og sier at han gjør det med de fleste samtaler Trump har med andre lands ledere.

Han hevdet også at bakteppet for forespørselen var å sørge for at Ukraina ikke kom til å ha en korrupt regjering, og for å undersøke om de hadde noe å gjøre med valginnblandingen i 2016, selv om det allerede er slått fast at Russland stod bak.

Ny varsler

Søndag ble det også kjent at en ny varsler har stått fram. Den nye varsleren skal ha førstehåndskunnskap om noen av påstandene som er blitt skissert i det opprinnelige varselet.

Mark Zaid, advokaten som representerte varsleren som slo alarm etter president Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy sier til ABC News at han nå representerer en ny varsler som har meldt seg.

Det nye varselet vil trolig øke troverdigheten til den første varsleren, ikke minst siden den andre mannen sto nærmere begivenhetene.

Den første varsleren, som er en ansatt i CIA, baserte sitt varsel på informasjon fra en rekke tjenestemenn. Trump og Det hvite hus har forsøkt å undergrave den første varslerens troverdighet ved å vise til at han bare baserte seg på andres beretninger.

Trump selv har sagt at den som har gitt informasjon om hans forbindelser til Ukraina, nærmest må betraktes som spion, og vist til hva man pleide å gjøre i gamle dager med spioner og forrædere.