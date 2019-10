– Arbeiderpartiet er «trumpifisert»

I dag er sysselsettingsandelen på 67,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Aasrud sier hun ikke vil legge seg opp i hva rentenivået burde ha vært, men at budskapet er at regjeringen ikke kan slå seg til ro med Norges Banks virkelighetsbeskrivelse.

– Vi kan ikke være fornøyd med en sysselsettingsgrad på 67,8 prosent. Kan ikke Norges Bank gjøre noe med det, må regjeringen gjøre det, sa Aasrud til Aftenposten.

Norges Bank skriver i sin siste rapport at sysselsettingen har økt og at utsiktene tilsier at den kommer til å øke ytterligere, selv om det er ventet at sysselsettingsveksten vil avta noe de neste årene.

Aasrud: Helt opp til Norges Bank

– Å få flere folk i arbeid burde også Frp bry seg mer om. En sysselsettingsandel på under 68 prosent er ikke godt nok.

Det svarer Rigmor Aasrud på kritikken fra Bjørnstad.

Hun understreker at det er fullt og helt opp til Norges Bank å sette renta.



– Banken har nettopp fått et nytt mandat om å sikre høy sysselsetting, men har ikke fått noen nye virkemidler. Renta alene viser seg å ikke være nok. Arbeiderpartiet lener seg på faglige argument fra Holdenutvalget, som sier at det burde la seg gjøre hente ut mer arbeidskraft uten at det blir press på priser og rente. Det legger et større ansvar på regjeringen enn de har vært villige til å ta. Det er mulig å ha høyere ambisjoner for andelen folk i arbeid, sier Aasrud.



Hun mener det er tre grunner til at regjeringen burde lykkes bedre er:

Pensjonsreformen. Flere kan stå lenger i jobb. De eldre både kan, vil og bør det.



En høyt utdannet befolkning tilbyr mer arbeid. Et større arbeidstilbud er forenlig med stabil lønns - og prispress.

Stor økning i andel uføre, spesielt unge. Flere av disse kan jobbe litt.



(TV 2/NTB)