De sju ble drept i bydelen Sadr da hundrevis av personer forsøkte å bryte seg gjennom en sikkerhetssperring for å komme seg videre til sentrum.

Tahrir-plassen er sperret av, og det er utplassert store styrker langs hele veien fram til bydelen, om lag 4 kilometer, for å holde demonstrantene unna.

En journalist fra nyhetsbyrået AP melder om at soldater har skutt i retning av demonstrantene for å presse mengden bakover. Det skal også ha oppstått tumulter da demonstranter forsøkte å bryte sperringer og sette fyr på bildekk.

- Sikkerhetsstyrker angrepet

En talsmann for innenriksdepartementet sier at det er satt i gang etterforskning for å finne ut hvem som har skutt mot demonstrantene som har mistet livet de siste dagene. Det har ikke vært sammenstøt mellom lokale sikkerhetsstyrker og demonstrantene, hevder innenriksdepartementet.

Talsmann Saad Maan sier at «ondsinnede hender» fredag rettet angrep mot både demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Dette var den blodigste dagen under urolighetene i Bagdad. Mengden oppløste seg etter at sikkerhetsstyrker skjøt med skarpt under en demonstrasjon mot regjeringen.

Både demonstranter og journalister som var til stede har fortalt at de så sikkerhetsstyrker skyte mot demonstranter. Noen demonstranter har sagt at også snikskyttere tok del i skytingen for å bryte opp protestaksjonen. Ifølge Maan var de fleste av fredagens ofre skutt i hodet og hjertet.

Store demonstrasjoner

Det har vært demonstrasjoner i Bagdad og flere byer sør i landet siden tirsdag. Ifølge Maan er hittil 104 mennesker drept, inkludert åtte personer fra sikkerhetsstyrkene.

Over 6.000 personer er såret i angrepene, og av disse tilhørte 1.200 sikkerhetsstyrkene, ifølge Maan.

Demonstrasjonene har vært rettet mot vanstyre, korrupsjon og høy arbeidsledighet og er den hittil største utfordringen statsminister Adel Abdul-Mahdi og hans knapt ett år gamle regjering har stått overfor.

Mahdi oppfordret sent lørdag kveld demonstrantene til å avslutte protestene i gatene. Han sa han står klar til å møte dem og lytte til deres krav. Han sa også at sikkerhetsstyrkene har fått ordre om ikke å bruke skarp ammunisjon, bortsett fra i nødvendige tilfeller der det dreier seg om selvforsvar.

(©NTB)