Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Jeg leser fra tid til annen den spalten og mange gode råd kommer fra Benny – Eller fra de som skriver på Bennys vegne.(?)

Mitt spørsmål er hva som egentlig skjer i dagens marked, når man følger opp med å opplyse ALLE sider ved en bil, slik det jo oppfordres til?

Egen erfaring tilsier at det er slettes ikke lønnsomt – For etter fire ulike annonseringer over tre måneders tid, ender det hele opp i skambud!

Som et eksempel snakker vi her om en nydelig BMW 520DAT fra 2009, med 100.000 kjørte kilometer. Alle servicer er fulgt på merkeverksted og bilen er særdeles godt vedlikeholdt. Fargekombinasjonen med skinn-interiøret er god og bilen selges med full NAF-test, nylig utført storservice og nylig EU-godkjenning.

Prisen er lagt helt i det øvre midt-sjiktet (ikke topp pris). Med bilen følger også greit med utstyr (to utstyrspakker) og løst utstyr ved siden av. (Listepris med alt utstyr nytt; drøye 600.000 kr. Prisantydning nå, ca. 140.000 kr,

Så mottar man skam-bud – Cirka halve prisen av utbud. Men med en hyggelig melding attåt: Da hjelper jeg deg med å bli kvitt bilen (?) Men bilen er jo en «diesel-sugge» - og det er jo ikke populært i Stor-Oslo. Såpass forstår jeg. Men hva med resten av landet?

Dette er jo et landeveis-lokomotiv! Likevel er det helt dødt? Så jeg spør Benny: Er det dødt fordi man fullt ut har deklarert hele bilen? (Skulle man heller ha holdt tilbake opplysninger?) Eller er det slik at det faktisk IKKE omsettes slike biler mer? (I så fall er det jo bare å beholde den – den er jo helt utmerket)

Håper dette er et relevant spørsmål, av almen interesse? Jeg imøteser gjerne et opplysende svar. På forhånd tusen takk!

Benny sverer:

Hei på deg!

Jepp – dette er definitivt et relevant spørsmål og av allmenn interesse. Dette er noe som veldig mange kjenner seg igjen i. Dessverre.

Dagens bruktbilmarked er spesielt og tungt. Tyngre enn noen gang. Det er også færre og færre som velger å selge bilen sin selv.

Det er det helt sikkert flere årsaker til. En ting er et vanskelig marked. En annen ting er svært sterke norske forbruker-rettigheter. Noe som gjør at man kan havne i en kjedelig situasjon, selv om man selger bilen i aldri så god tro. En tredje årsak er at det er lettvint å bytte den inn. Man leverer inn den gamle bilen – og tar med seg den nye hjem. Enklere blir det jo ikke... Men det kan ha sin pris. Som regel får man mye bedre betalt for bilen ved å selge den selv. Om man få solgt den, vel å merke...

I ditt tilfelle høres det jo ut som om du har en fin og attraktiv bil. Med ny EU-godkjenning, nylig service og tilstandsrapport. I tillegg synes jeg at kilometerstanden absolutt er akseptabel, med tanke på at den er ti år gammel. Altså siste årsmodell det som på BMW-språket kalles E60 / 61. Året etter kom den kom den nye og mer moderne F10 / F11. En ny generasjon som ble kraftig forbedret i forhold til den du har. Uten at prisforskjellen er avskrekkende. Mange prioriterer nok derfor denne generasjonen.

Typisk BMW på innsiden.

Riktig utstyr er veldig viktig

Og bare for ordens skyld. Jeg svarer på alle spørsmålene i denne spalten selv. Så om jeg svarer idiotisk, så er det jeg som skal tas – og ikke noen av mine gode kolleger. Selv om jeg innimellom hører med de om råd og meninger. Som i dette tilfellet. Redaksjonssjef Vegard er på sett og vis BMW-mannen i redaksjonen og har hatt flere slike biler som dette selv.

Så jeg spurte han om hva som er viktig, for de som skal kjøpe en slik bil.

Han sier som følger: Utstyr! M-pakke, stor navigasjon (navi professional), sports-/komfortseter, panorama-glasstak og skinninteriør er nesten et must.

Automatgir er selvsagt også viktig. Etter hvert ble mange av disse tilgjengelig med xDrive firehjulsdrift, noe som viktig for mange.

Dessuten er både "riktige" felger / dekk viktig. Det samme er fargekombinasjonen lakk / interiør. Mange av entusiastene ønsker nok også de større motorene, mener Vegard.

Selve annonsen har veldig mye å si. Både når det gjelder tekst og bilder. Begge deler er verdt å bruke litt tid på. Gode bilder og en ryddig, saklig og positiv tekst er viktig.

Jeg mener absolutt at men skal være ærlig i annonsen og også fortelle om vesentlige feil ved bilen. Men for all del gjør dette på en diplomatisk måte. Husk alltid på det positive og det unike ved bilen skal ha hovedfokus, uten at det blir pompøst og overdrevent.

Men det viktigste av alt er prisen. Er ikke denne riktig – så hjelper ingenting. Litt høy pris og litt "feil" utstyrt. Da får du ikke solgt. Så brutalt er det.

Du sier selv at du har priset det i øvre middel-sjiktet. Uten at jeg har sett bilen din, eller vet noe om utstyr og farge, så tror jeg helt klart du skal begynne med å justere prisen til nedre del av middelsjiktet.