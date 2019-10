Inter - Juventus 1-2 (1-1)

Se Gonzalo Higuaíns scoring øverst i saken!

Artikkelen oppdateres!

Juventus stakk av med alle tre poengene i årets Derby D'Italia.

Scoringer fra Paulo Dybala og Gonzalo Higuaín gjorde susen for Juventus.

Derby D'Italia er mer enn bare en kamp mellom to av landets mest suksessfulle klubber. Det er også en rivalisering mellom Nord-Italias to største byer: Milano og Torino.

– En utrolig viktig seier i kanskje den største enkeltkampen i Italia så langt i år, og kanskje på flere år, mellom to lag som virkelig har ambisjoner om å vinne, sier tidligere Vålerenga-spiller Freddy dos Santos som var gjest i TV 2s Serie A-studio søndag.

Ingen lag hadde tatt poeng fra Inter de siste seks kampene før søndag kveld. Dermed ble det også skifte i toppen av Serie A.

Dette var en kamp ingen av lagene ville tape, og begge lag ga tidlig uttrykk for at de var villige til å kjempe med nebb og klør for tre poeng.

– Dette er hektisk, intenst og Serie A på sitt beste!, sier Stamsø Møller bare 20 minutter inn i kampen.

Annullert Ronaldo-scoring

Etter bare fire minutters spill serverte Miralem Pjanic en strøken pasning i bakrom til Paulo Dybala. Argentineren banket ballen i motsatt hjørnet med venstrefoten og sendte bortelaget i føringen.

Da et drøyt kvarter var spilt av kampen, ble det dømt hands og straffe til Inter, da Juventus' Matthijs de Ligt blokkerte et skudd med hendene. Lautaro Martìnez var sikker fra straffemerket og utlignet for vertene.

Etter 40. minutter satte Cristiano Ronaldo ballen i mål etter herlig veggspill med Dybala. Men ellevill jubel fra bortefansen og feiring i velkjent Ronaldo-stil ble kortvarig. Linjedommer viftet med flagget for offside på Dybala i forkant av scoringen.

Da lagene gikk til pause var det skyhøy temperatur ved spillertunnelen. I sluttsekundene før pause kastet Juventus' Paulo Dybala seg ned i Inters 16-meter. Både dommer og Inter-spillere viftet Dybala opp fra gresset. Da oppstod det store uenigheter i begge lag, men lagene kom seg i garderobene.

Halvveis i andre omgang ble Gonzalo Higuaín byttet inn for Juventus. Ti minutter før ordinær tid spilte Rodrigo Bentancur gjennom til Higuaín, som fra kort hold sendte ballen i nettet bak Handanovic.