Sønnene fnyser av Gjerts insinuasjoner

– Gjert er følelsestyrt. Han må få lov til å blåse ut litt. Han er ikke den første som mistenker Makhloufi. Det er jo mye rykter i miljøet.

– Det er et stort problem for friidretten at man ikke kan føle seg trygg på noe som helst. For det kan man ikke. Det går så mye rykter at det er umulig å føle seg sikker på at ingen finner på noe de ikke skal. Det er mye grums i friidretten, dessverre.

Bronsemedaljør Lewandowski satte personlig rekord med 3.31.46. Men Kaggestad mener det er urettferdig å mistenkeliggjøre ham.

– Lewandowski var ikke en overraskelse. Han gjør slike ting. Det er bare å se på alle medaljene hans. Han er en gammel 800 meter-løper og har en skikkelig spurt.

Polakken var selv krystallklar i sin tale med NRK, da han ble forelagt Team Ingebrigtsens frustrasjon.

– Det er helt forskjellig å være en mester i Diamond League og i et mesterskap. De burde vite at jeg er en mesterskapsløper. Diamond League og VM er to vidt forskjellige ting. Jeg har lang erfaring, og det er mitt våpen. Han er fortsatt veldig ung, og må fortsett vente.

Jakob Ingebrigtsen var sin egen største kritiker etter løpet og kalte prestasjonen for «bånntragisk». Kaggestad forstår godt at tenåringen er langt nede etter å ha havnet på den sure 4. plassen.

– Han har all grunn til det. Hvis man ser på Diamond League, så er han topp 3 i nesten alle løpene han har deltatt i. Det skulle bare mangle at han ikke er skuffet. Samtidig er det en helt utrolig prestasjon av en 19-åring. Han er bare så utrolig god i forhold til alderen sin, og stiller derfor høye krav til seg selv.

– Han kommer til å komme sterkere tilbake, det er jeg sikker på.

Filip tviler på dobling i OL

Kaggestad tror det var det faktum at Jakob var den eneste i finalen som også hadde løpt 5000 meter, som felte Lura-gutten.

– Gjert ble nok overrasket da han så hvem som kom foran Jakob, og at Jakob ikke hadde mer punch på slutten. Det er ingenting tvil om at det har kostet å løpe 5000 meter også. Mange av de løpene gikk veldig fort også. Det merker man på kroppen og beina. Det så man veldig klart på Filip i hans semifinale på 1500 meter.

– Burde de ha droppet 5000 meter?

– Jeg synes det var jævla tøft gjort. De må få lov til å prøve. De har et stort potensial også her, men for eksempel Jakob er ikke utlært på 5000 meter. De kommer nok til å ta en nøye evaluering før de gjør noe lignende i OL i Tokyo neste sommer. Der er det også ekstremt høy luftfuktighet, noe som gjør det enda tøffere å løpe flere distanser.

– Det kan hende at Jakob er sterk nok. Men hvis jeg var Filip ville jeg ha satset alt på 1500 meter. Det er der han har sitt høyeste potensial. Han er først og fremst en 1500 meter-løper, og burde satse alt på det i mine øyne.

Filip selv tror ikke han kommer til å doble i neste års OL. Rett og slett fordi det ikke er tid til det.

– Jeg har gjerne lyst til å springe så mange løp jeg kan, men jeg tror tidsskjemaet i OL gjør at det blir vanskelig å doble ting. Men i fremtiden blir det mye dobling, sier 26-åringen til TV 2.