– Han snakker om at de mangler selvtillit. Gjør noe med det da

Newcastle - Manchester United 2-0

To seire, tre uavgjort og tre tap har resultert i ni poeng og 12. plass på tabellen for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Sesongstarten har med andre ord vært alt annet enn god.

I intervjuet like etter kampslutt på St. James' Park søndag sa Untied-manageren at han var glad for at landslagspausen kommer nå. Den skal de bruke på å analysere hva som har gått galt de første åtte kampene av årets Premier League.

Fotball-ekspert Brede Hangeland i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Spillerne jobber hardt, de løp sokkene av seg, sier Solskjær og understreker at det ikke står på innsatsen til spillerne verken i kamp eller på trening.

Det tror TV 2s fotballekspert Brede Hangeland på, og han tror egentlig ingen tviler på at Uniteds spillertropp jobber hardt på treningsfeltet.

Han mener noe annet er problemet. Noe som er en nøkkel til suksess.

– Det som slår meg med dette United-laget er at de har en total mangel på ledere ute på banen. Hvis du ser tilbake på de gode United-årganger i en sånn kamp som dette her, så ville noen ute på banen tatt tak i gutta og sagt at dette ikke er akseptabelt, sier Hangeland i Premier League studio og legger til:

– Nå er det som om en nesten lever greit med at du taper borte mot Newcastle, fordi at du kanskje i framtiden en gang kommer frem til det punktet der alt er som det skal være. Det er litt ønsketenkning, for det er ingenting på banen som tyder på at dette plutselig skal være i orden igjen, understreker den tidligere Premier League-spilleren.

– Mangler selvtillit? Gjør noe med det

Solskjær tok også opp at selvtilliten ikke er på topp i spillergruppen. Spesielt hos de unge spillerne tærer de sviktende resultatene på det mentale.

– Jeg må hjelpe dem å «renske hodene deres». Det er det viktigste, for unge gutter med lite selvtillit trenger hjelp fra de mer erfarne spillerne og apparatet. Noen av guttene sliter med selvtilliten. Det er lett å se, for vi skaper ikke nok sjanser til å kunne vinne, forklarer Solskjær.

Punktet om selvtillit får det til å koke så smått hos Hangeland.

– Han snakker om at spillerne mangler selvtillit . Det ser jo vi også, men er det ikke din fordømte plikt hvis du tar på deg trøyen for Manchester United å gå på banen med en annen innstilling enn det som ble vist her? Altså, det å være i troppen til Manchester United, kanskje er du nummer 14, 15 eller 16, men det skal medføre større krav enn dette her. Mangler selvtillit? Gjør noe med det da, sier han bestemt.