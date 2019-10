Real Sociedad - Getafe 1-2 (1-0):

Tidligere denne uken ble Martin Ødegaard kåret til månedens La Liga-spiller. I kåringen slo han Real Madrids Karim Benzema og Villarreals spanske landslagsspiss Gerard Moreno i kåringen. Like før avspark mottok Ødegaard prisen, som bevis på at 20-åringen har imponert i sesongstarten.

Ødegaard klarte aldri å prege kampen, som Getafe snudde fra 0-1 til 2-1.

Med seier hadde Real Sociedad mulighet til å innta andreplassen i La Liga, men beholder femteplassen sin med tapet søndag kveld.

Etter fem minutter stanget Mikkel Merino hjemmelaget i føringen etter et fint innlegg fra høyrekanten. Spanjolen kriget ballen i mål, og Real Sociedad fikk starten de hadde håpet på.

Starten på andre omgang blir derimot ikke den starten hjemmelaget håpet på. Midtstopper Diego Llorente fikk sitt andre gule kort da han hindret et gjennomspill med hånden.



TV-bildene viser at han tydelig går etter ballen med hånden, og fikk dermed det røde kortet. Real Sociedad spilte med ti spillere på banen resten av kampen.



Det utnyttet Getafe.

Jaime Mata utlignet for Getafe, og skapte nytt liv i kampen etter 69. minutter, da han headet ballen i mål for gjestene etter et innlegg.

Ett minutt før ordinær tid ble det kaotisk i 16-meteren til Real Sociedad. Hjemmelaget fikk ikke klarert og ballen endte til slutt hos Nemanja Maksimović som banket ballen i mål, og dermed stjal Getafe med seg alle tre poengene fra Ødegaard & Co.

Martin Ødegaard er den eneste spilleren som har spilt samtlige minutter i La Liga for Real Sociedad denne sesongen. Han har startet og spilt alle åtte seriekampene.