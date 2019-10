Saken oppdateres!

Det var en forrykende fart i feltet fra start. 19-åringen la seg et stykke bak i feltet og sparte kreftene til sisterunden.

Unggutten ble stengt på oppløpet og havnet på 4. plass med tiden 3.31.70.

– Jeg er ekstremt skuffet, sier Jakob til NRK.

– Resultatet er helt tragisk. Ekstremt dårlig ut i fra det jeg ønsket. Dette er noe av det verste jeg har vært med på.

– Jeg må dra hjem og ta meg sammen. Jeg må kalle en spade for en spade og si at dette mesterskapet har vært tragisk fra min side, sier en svært kritisk 19-åring til NRK.

Storfavoritt Timothy Cheruiyot (23) leverte og vant VM-gull foran Taoufik Makhloufi og Marcin Lewandowski.

Kenyaneren overrasket alle ved å ta teten umiddelbart og dra ifra. Han fikk kun med seg landsmann Ronald Kwemoi.

Cheruiyoot gikk solo og ledet fra start til mål. Han vant på tiden 3.29.26.

Gjert hyller Jakob

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var både stolt – og en smule frustrert etter målgang.

– Det ble vanskelig. Jeg vil helst ikke si for mye. Dette er jo spinnhakkande gale. Alle kan jo se det. Jeg tror vi skal stolt over det vi har gjort her.

– Det Jakob gjør her er godt nok for medalje i absolutt alle sammenhenger. Også i min bok. Det viser hans enorme kapasitet. Veldig godt fornøyd med Jakob. Han kommer tilbake og vinner absolutt alt som kan vinne, det er jeg helt overbevist om, sier Gjert til TV 2.

– Jeg synes det er helt fantastisk det Jakob gjør. Det savner sidestykke i hvilken som helst historiebok. Ekstremt stolt over ham. Alle ser hvor Jakob er på vei. Men det hadde vært kjekt med å reise hjem med en medalje, men da må man kvitte seg med en del elementer.

Gjert Ingebrigtsen vil ikke utdype hva han mener med «å kvitte seg med en del elementer».

Jakob Ingebrigtsen var den eneste i finalen som også løp 5000 meter. Verken far eller sønn mener det hadde noe å si for resultatet.

– Vi ser at dobling går bra. Det går jævlig bra. Når vi tar det på sparket og klarer det såpass godt, så kan vi gjøre det enda bedre når vi legger en plan på det.