19-åring forverret Solskjærs krise: – En fryktelig sesongstart

Newcastle - Manchester United 1-0 (0-0)

Se Longstaff debutscoring i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Det ble nok en tung dag på jobben for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United da de måtte reise tomhendt hjem fra regntunge St. James' Park søndag.

– Det er tunge tider for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Det vil seg ikke på fremmede gress og kunstgress. Sliter også hjemme på Old Trafford. Summen av det er en fryktelig sesongstart, sier kommentator Espen Ween.

Den oppsummeringen er åpenbart David de Gea enig i.

– Det er ikke akseptabelt for en klubb som oss. Jeg synes det er flaut også. Ikke bare i dag, hele sesongen. Vi spiller ikke bra, vi klarer ikke en gang å score mål, skape sjanser. Vi spiller ikke bra. Vi har mange skader, unge spillere på laget, men det er ingen unnskyldning, sier målvakten til Sky Sport etter kampen.

– Vi er selvfølgelig skuffet. Vi mangler en del nøkkelspillere, men det er ingen unnskyldning nå. Spillerne jobbet hardt, de løp sokkene av seg. For øyeblikket er vi i en posisjon vi ikke er vant med. Noen av guttene mangler litt selvtillit. Det er lett å se for vi skaper ikke nok sjanser til å kunne vinne kampen, sier Solskjær etter kampen.

Og på spørsmål hva som er løsningen på problemet, svarer United-manageren:

– Det er millionspørsmålet. Heldigvis for oss er det landslagspause nå. Tid til å evaluere hva som har skjedd de første åtte kampene. For mange av kampene har vært veldig like. Vi har selvsagt analysert i løpet av starten, men nå er det en periode. Det er mitt ansvar. Jeg må hjelpe dem med det psykiske. Det er det viktigste, for unge gutter med lite selvtillit trenger hjelp fra de mer erfarne spillerne og apparatet.

For Matthew Longstaff ble det derimot en kveld han vil huske lenge.

For 72 minutter ut i Premier League-debuten sendte 19-åringen Newcastle-fansen til himmels da han klemte til så både nettmaskene og tribunen ristet.

– For et øyeblikk for 19-åringen i sin Premier League-debut. Det blir ikke større enn det. Et skudd med strak vrist rett inn i hjertet til Newcastle-fansen, utbryter kommentator Ween.

– For enkle og feige løsninger

Unge Longstaff viste seg også fram i førsteomgang da han var nærmest scoring av de 22 på gressmatten etter de første 45 minuttene. 28 minutter ut i kampen sendte han avgårde et skudd som sang i tverrliggeren. 19-åringen var millimetere å sende vertene i ledelsen.