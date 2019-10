#Forsand, Lysefjorden kl 1530: Et større steinras har gått i Lysefjorden i ved "Fantahåla". Politiet har fått tilbakemelding fra båt som ble sendt til stedet om at det per nå ikke er indikasjoner på at noen er direkte rammet av raset. Politiet har også informert NVE om raset.