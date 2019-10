Mélanie (30) gikk ut av politihøgskolen i 2017 – står uten jobb

Av de 667 studentene som bestod eksamen fra 2018-kullet, hadde dermed 590 jobb i politiet, mens 308 av disse var ansatt i faste stillinger.

Figenschou jobber tett med politistudentene, og forteller at mange er nervøse og usikre på egen jobbfremtid. Spesielt elevene på siste året.

For Kamalas kull er 83,1 prosent fast ansatt. Ifølge HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet viser tallene at det tar tid å få fast ansettelse. Kamala selv føler hun bare rykker tilbake i køen.

– Jeg har aldri kjent på følelsen av å kunne si «yes, jeg klarte det». Jeg er aldri trygg. Det er ingen sikkerhet, sier Kamala.

Nedpakkede drømmer

Ifølge Politidirektoratet står totalt nå 663 politifolk fra de fire siste kullene med vitnemål fra PHS, men uten jobb i politiet. Det tilsvarer omtrent et helt årskull på skolen.

I en bod i kjelleren har Kamala pakket vekk det kjæreste hun eier. I svarte bager, pakket ned i søppelsekker for å ikke avsløre verdien til innholdet, ligger alt politiutstyret. Den skuddsikre vesten, politijakken og håndjernene.

– Her ligger alle mine drømmer, pakket ned i svarte søppelsekker, sier Kamala.

Hun håper det ikke vil gå så lang tid før hun får pakke bagene inn i en garderobe. For hun har aldri vurdert å velge en karrierevei.

– En ting er at jeg brenner for det, men det andre er at jeg kjenner en stor takknemlighet for landet mitt. Jeg kan virkelig ikke se for meg noe annet, sier Kamala.

NEDPAKKET: Dette er alt politiutstyret som Kamala selv beskriver som nedpakkede drømmer. Foto: Live Marie Hagen Wold.

Justisminister Jøran Kallmyr er sikker på at målet om to politifolk per 1000 innbygger i løpet av 2020 vil nås.

– Det er slik at vi har satt av betydelig rom nå til å styrke det norske politiet med 350 millioner kroner, sier justisministeren til TV 2.

– Så politiutdanningen er en trygg vei å gå?

– Det er ingen andre utdanninger som jeg kjenner til hvor du er mer sikker på å få jobbe med det du faktisk er utdannet til, svarer Kallmyr.