New York Times har i helgen skrevet om en ny varsler, denne gangen en person med mer direkte informasjon enn CIA-offiseren som sa i fra først.

– Den andre varsleren har blitt spurt ut, sier advokaten Mark Zaid, som uttaler seg i ABC News-programmet This Week.

Den nye varsleren skal ha førstehåndskunnskap om noen av påstandene som er blitt skissert i det opprinnelige varselet.

Zaid representerer den første varsleren.

Han leverte en rapport om president Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, der Trump ba ukrainske myndigheter om å etterforske den amerikanske presidentens politiske rival Joe Biden.

Mark Zaid, advokaten som representerte varsleren som slo alarm etter president Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy sier til ABC News at han nå representerer en ny varsler som har meldt seg.

Det første varselet om at Trump brukte sin stilling til å presse Ukraina til å innlede etterforskning av politiske motstandere, utløste gransking med sikte på riksrettstiltale mot Trump.

Biden er inntil videre favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat neste år.

Atkinson informerte fredag kongressmedlemmer om hva han har gjort for å få bekreftet den første varslerens beretning. Det er ikke klart om han da også fortalte dem at den andre mannen også vurderer å stå fram med et varsel.

Dette varselet vil trolig øke troverdigheten til den første varsleren, ikke minst siden den andre mannen sto nærmere begivenhetene.

Den første varsleren, som er en ansatt i CIA, baserte sitt varsel på informasjon fra en rekke tjenestemenn.

Trump og Det hvite hus har forsøkt å undergrave den første varslerens troverdighet ved å vise til at han bare baserte seg på andres beretninger.

Trump selv har sagt at den som har gitt informasjon om hans forbindelser til Ukraina, nærmest må betraktes som spion, og vist til hva man pleide å gjøre i gamle dager med spioner og forrædere.