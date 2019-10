Arsenal-Bournemouth 1-0

Se David Luiz' scoring i videovinduet øverst.

Den satt langt inne, men Arsenal fikk seieren de trengte hjemme mot Bournemouth søndag.

Og det var tidvis utskjelte David Luiz som ble matchvinner. 32-åringen stanget inn kampens eneste mål etter bare ni minutter. Ballen streifet låret til Joshua King før den gikk i nettet bak Aaron Ramsdale.

Det var brasilianerens første mål for klubben siden sjokkovergangen fra Chelsea i sommer. Feiringen viste hvor mye det betydde for både Luiz selv og lagkameratene.

Midtstopperen har slitt med å overbevise skeptiske Arsenal-fans om at han er krumtappen de sårt har savnet i forsvaret.

Og like gledelig for Arsenals tilhengere var det nok at det var en annen nysignering, Nicolas Pépé, som sto for den målgivende pasningen. Ivorianeren var imidlertid ellers svært anonym, og etter en time måtte han vike plass for formspilleren Gabriel Martinelli (18).

Etter en tam førsteomgang var Bournemouth langt farligere i den andre. Callum Wilson hadde en gedigen mulighet til å utligne like etter pause, men spissen ble for ubesluttsom etter å ha rundet Bernd Leno. I stedet for å skyte selv prøvde han å finne King, men Oslo-gutten kom akkurat for sent til å sette inn 1-1.

Det var gjestene som sto for nesten alt som var av sjanser i andreomgang, men de klarte aldri å overliste Leno. På overtid traff Pierre-Emerick Aubameyang stolpen fra fem meters hold, men det ble ikke kostbart.

Seieren fører Arsenal forbi Leicester og opp på 3. plass på tabellen – ni poeng bak suverene Liverpool.