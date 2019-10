City-stopperne slaktes: – Grusomt

Manchester City - Wolverhampton 0-2 (0-0)

Manchester City ligger nå åtte poeng bak ligaleder Liverpool etter søndagens tap for Wolverhampton.

– Når du leder og er på toppen av tabellen føles det godt å se på den. Nå er det tøffere å se på den. Det er en ganske stor luke allerede, så ingen av oss ser på tabellen nå. Vi kommer til å få muligheter i månedene fremover, men for øyeblikket er dette noe vi må akseptere og leve med, sier Manchester Citys Ilkay Gundogan til BBC Sport etter kampen.

City-manager Pep Guardiola mener de hadde en dårlig dag på jobben.

– Vi var ikke på vårt beste idag. Vi er et lag som spiller på en spesifikk måte, men dette var en dårlig dag og det skjer av og til, sier Guardiola til Sky Sports.

– De hadde en fæl periode forrige sesong også. De tapte 3-4 hjemme for Crystal Palace og sånne ting, så vi skal ikke si at det er så mye verre nå. Men nå er Liverpool klokkeklar favoritt, sier Erik Thorstvedt i Premier League studio.

Du får vanligvis ikke så mange sjanser når du gjester Manchester City på Etihad Stadium, men for Wolverhampton ble det annerledes.

I førsteomgang hadde Wolves flest angrep på mål og de største sjansene, der Patrick Cutrone og Raúl Jiménez var nærmest. Men spissduoen grep ikke sjansene godt nok, og det må man når mulighetene åpner seg på Etihad.

I andreomgang tok imidlertid Adama godt vare på sjansene han fikk og sikret 2-0-seier til «ulvene».

– Han har vært helt grusom

Wolves holdt nullen til pause og gikk trolig i garderoben med en bedre følelse enn City.

– Wolverhampton hadde null avslutninger på mål, men det forteller overhodet ikke historien om førsteomgang i denne kampen her. City har vært grusomme, sier Erik Thorstvedt i Premier League Studio

Han viser til svikten i Citys forsvar og er knallhard i analysen av midtstopperduoen Nicolás Otamendi og Fernandinho.

– Man skulle i hvert fall tro at Otamendi skulle være den beste midtstopperen av de to, men han har vært aldeles grusom. Han har ikke sett ut i denne førsteomgangen. Et av klodens beste fotballag, Manchester City, har vært skikkelig dårlig.