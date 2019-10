Southampton - Chelsea 1-4 (1-3)

Se høydepunkter fra kampen øverst i saken!

Chelsea leverte en solid prestasjon da Southampton ble slått på hjemmebane.

Scoringer fra Tammy Abraham, Mason Mount, N'Golo Kantè og innbytter Michy Batshuayi førte til tre poeng for Chelsea-manger Frank Lampard.

Chelsea-manageren sier han ikke tvilte på toppscorer Tammy Abraham før sesongen.

– Jeg stolte på han fra starten av sesongen. Han har Giroud og Batshuayi der også, men han har gjort plassen til sin for tiden. Jeg vil ha han der fordi jeg vil ha mer av han, sier Chelsea-legenden til football.london etter kampen.

Fire seire på rad

– Det som er veldig gledelig for Chelsea og Frank Lampard, er at laget ganske raskt er formet etter hans filosofi, og begynner å vinne kamper. Fire seire på rad i alle turneringer, det er solid. Så nå smiler til og med den vanligvis så rolige Frank Lampard, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland, mens TV-bildene viste en smilende Chelsea-manager gratulere spillerne sine med seieren.

Kollektivt angrepsspill og et effektivt Chelsea-lag gjorde jobben vanskelig for Southampton, som fortsatt står uten seier på hjemmebane i Premier League denne sesongen.

– Chelsea er klart best i første omgang. Det er to lag som spiller ganske likt. Men Chelsea er bedre i de avgjørende øyeblikkene, og vi ser at de setter veldig fart når sjansen byr seg, sa Hangeland i studio etter den underholdende førsteomgangen.

Himmelhøy lobb

Etter 17 minutter ble Tammy Abraham spilt gjennom bak forsvaret til hjemmelaget. Gunn kom ut, men Abraham lobber ballen over Southampton-keeperen. Yoshida kastet seg etter ballen, men fikk ikke hindret scoring for bortelaget.

Bare minutter etter fosset Chelsea-laget videre. William vant ballen høyt i banen, og spilte unggutten Mason Mount gjennom alene med keeper, og 20-åringen banket ballen i mål.

Da halvtimen var spilt fikk høyrebacken Yan Valery tråkke seg gjennom fem Chelsea-spillere, får han slo ballen inn fra skrått hold. Danny Ings slengte seg etter ballen, og reduserte for Southampton.

Innbytter Michy Batshuayi satte spikeren i kisten da belgieren satte ballen mellom beina på keeper Gunn rett før slutt.

Etter dagens seier ligger Chelsea på 5. plass med 14 poeng. De ligger bare to poeng bak Manchester City som ligger på andreplass. Southampton holder seg nede blant bunnlagene på 16. plass.