Slik blir neste års statsbudsjett

I regjeringserklæringen lovet regjeringspartiene å øke barnetrygden for barn opp til fylte seks år med totalt 7.200 kroner i året.

Regjeringen innfører også en forsøksordning med fritidskort i norske kommuner. Det settes av 60 millioner til ordningen neste år.

Pusser opp sykehjem

Regjeringen setter av 400 millioner kroner neste år til bygge eller renovere sykehjem og omsorgsboliger.

Det opprettes også et eget eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

Det settes av 150 millioner kroner til opptrappingsplan for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen.

Regjeringen vil i neste års statsbudsjett øke bevilgningene til tarmkreftscreening med 24,7 millioner, skriver VG. Det betyr en total ramme på 97 millioner kroner.

Det settes 373 millioner til e-helse, som blant annet skal gå til et standardisert språk for elektroniske journalsystemer, skriver Aftenposten.

Nytt vikingtidsmuseum

Regjeringen setter av 35 millioner kroner for oppstart av bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdø.

– Nå kan vi sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på, sa statsråd for forskning- og høyere utdanning, Iselin Nybø (V) da hun presenterte nyheten.

Et nytt museum er foreløpig kostnadsberegnet til to milliarder kroner.

Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

Støtten til utvikling av dataspill økes fra 30 til 40 millioner kroner.

NRK-lisensen forsvinner fra årsskiftet og erstattes av en husstandsavgift.

Det settes av 25 millioner kroner til mangfold, likestilling og integrering i kultursektoren.

Pristak på SFO

Det settes et tak på hvor mye en plass på SFO skal koste for foreldre med lav inntekt. Prisen for en plass skal ikke være mer enn seks prosent av familiens inntekt for barn i første og andre trinn. Regjeringens mål er å få flere barn med innvandrerbakgrunn og fra lavinntektsfamilier til å gå på SFO.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Det er å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i valgkampen.

Tiltaket er kostnadsberegnet til 58 millioner kroner i 2020, mens det vil koste 140 millioner kroner fra 2021.

Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner.

Noen andre nyheter på utdanningsområdet:

50 millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

15 millioner kroner til digitale læremidler på samisk.

60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug, ifølge Stavanger Aftenblad.

Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen, ifølge Adresseavisen.

55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

Det kommer forslag om å innføre et særskilt tilleggslån på inntil 100.000 kroner per undervisningsår til voksne over 30 år som vil ta høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Tilleggslån for å ta videregående blir på inntil 50.000 kroner.

Mer politi

Regjeringen lover at neste år skal målet om to politifolk per 1.000 innbyggere være oppfylt. Løftet ble gitt i trontalen som kong Harald holdt på vegne av regjeringen da Stortinget åpnet onsdag.

– Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal nås i 2020, heter det i talen, der regjeringen også slår fast at den vil prioritere å gjennomføre politireformen.

Ifølge lekkasjer fra neste års statsbudsjett skal politiet styrkes med 350 millioner kroner i 2020.

Regjeringen har varslet at det skal etableres en ny redningsbase i Troms. Lokaliseringen er ikke klarlagt, men det blir trolig Tromsø eller Bardufoss.

Regjeringen vil sette av 3 millioner i statsbudsjettet til en foreldretelefon for å hindre vold mot nyfødte barn.

Øker bistand

Regjeringen legger opp til å beholde andelen av BNI som settes av til bistand på en prosent. Det betyr mer penger neste år.

150 millioner kroner skal gå til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri.

Norge øker støtten til det globale fondet for bekjempelse av tuberkulose, malaria og aids med 20 millioner over en treårsperiode.

Mer til forsvar

Regjeringen setter av 2,4 milliarder kroner til å fullføre langtidsplanen for forsvaret. Det betyr en økning på 3,6 prosent.

Dermed kommer forsvarsbudsjettet opp i 1,8 prosent av BNP, mens Norge på NATO-toppmøtet i 2014 forpliktet seg til å «ha som mål å bevege seg mot» å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

Forsvarssjefen legger opp til betydelig styrking av Hæren i nord, blant annet med dedikerte helikoptre.

Kystvaktens kapasitet blir styrket. Regjeringen forslår å etablere en åttende besetning i Ytre kystvakt.

Omstridte kutt

Regjeringen kutter i minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder 12.000 mottakere under 25 år.

– Vi tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Regjeringen avvikler også det såkalte «ung ufør»-tillegget, som utgjør 119 millioner kroner i 2020.

Den såkalte «ABE-reformen» videreføres. Reformen ble innført for å redusere byråkratiet og betyr at offentlige etater må effektivisere med mellom 0,5 og 0,8 prosent. Siden 2015 har staten spart rundt 10,3 milliarder kroner på denne reformen.

7 mrd til klima

Det er kjent at det settes av totalt sju milliarder mer til ulike klimatiltak i neste års statsbudsjett.

De største satsingene er 3,3 milliarder kroner til klimatiltak knyttet til skogbruk. Det er også satt av 1,8 milliarder til fornybarsatsing.

Under valgkampen fortalte statsminister Erna Solberg (H) at det settes av 700 millioner kroner ekstra i egenkapital til selskapet «Nysnø», som er et statlig fond for klimainvesteringer Fondet ledes av Siri Kalvig.