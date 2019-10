Voldtektstiltalte Babacar Sarr: Derfor møter jeg ikke opp i retten

«Me, Babacar Sarr, has been informed that the case hearing is going to take place in June, instead of October. My lawyer has told me that I cannot have the same lawyer, Mrs. Mette Yvonne Larsen, because the court decided to schedule the case when she was busy. I do not accept any other lawyer. She know my case. Please remember that the first time I went to court I was aquitted, and also for that reason I do not accept another lawyer».

På norsk:

«Jeg, Babacar Sarr, har blitt informert om at rettssaken vil finne sted i juni i stedet for oktober. Min advokat har fortalt meg at jeg ikke kan ha samme advokat, Mette Yvonne Larsen, fordi retten valgte å beramme saken når hun var opptatt. Jeg aksepterer ingen annen advokat. Hun kjenner saken min. Husk at jeg, i den første runden i retten, ble frikjent, og også av den grunn godtar jeg ingen annen advokat».