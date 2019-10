Åpner graven til beryktet gangster for å få svar på 85 år gammel gåte

Det er familiemedlemmer av den notoriske skurken John Dillinger som ønsker at gangsteren fra 1930-årene skal graves opp, 85 år etter at han ble skutt og drept av FBI i Chicago.

De ønsker å åpne graven for å få slutt på konspirasjonsteorier om at det ikke er han som egentlig er begravet på gravstedet i Crown Hill i Indiana.

Familien ønsker også å få svar selv, etter som de også har sine tvil.

En nevø av Dillinger, Michael C. Thompson, har bedt om at graven åpnes og at levningene stedes til hvile på nytt på Crown Hill-kirkegården.

Gravstedet er ikke begeistret for avgjørelsen, og det har vært en lang kamp for Dillingers etterkommere.

I juli ble det meldt at åpningen av graven skulle skje i september, mens helsemyndighetene i Indiana torsdag avgjorde at åpning av graven skal skje 31. desember 2019. Gravstedet har varslet at de vil ta den avgjørelsen til retten.

John Dillinger fotografert i 1934. Foto: AP Photo / File

Samfunnsfienden

Dillinger var i sin tid en av USAs mest notoriske kriminelle.

Han ble aldri dømt for drap, og var en folkehelt for mange i en tid da noen banker gikk under, andre begrenset uttakene, og folk måtte gå fra gårder og hus og overlate dem til bankene.

FBI sier at han og gjengen hans drepte ti mennesker i forbindelse med en serie bankran rundt om i Midtvesten i 30-årenes nedgangstider.

Han rømte fra fengsel tre ganger, stjal maskingevær fra politiet og ble stemplet av politiet som deres og samfunnets verste fiende: «Public Enemy Number One». Han oppnådde i stedet heltestatus.

John Dillinger under en rettssak i 1934. Foto: AP Photo

Folkehelt

Dillinger ventet på en rettssak i forbindelse med drapet på en politimann i Chicago da han rømte fra fengselet i Crown Point i Indiana i mars 1934, utstyrt med en falsk pistol spikket av tre.

Mens han var på rømmen, fikk han ansiktet endret i en kosmetisk operasjon og sies også å ha forsøkt å fjerne fingeravtrykkene sine med syre.

I juli samme år ble han skutt og drept utenfor Biograph-teateret i Chicago etter å ha blitt forrådt av en kvinne som i rettsdokumentene ble kjent som «Kvinnen i rødt».

Dillinger ble begravet på Crown Hill Cemetery i hjembyen Indianapolis i Indiana.

John Dillingers gravsten i Indianapolis. Foto: AP Photo/Darron Cummings

– Avgjørende

Dillingers niese, Carol Thompson, sier hun har ny informasjon som tyder på at det ikke var onkelen som ble begravet.

Hun sier registreringer av øyenfargen, arr, tenner og fingeravtrykk ikke stemmer.

– Jeg mener og tror at det er av avgjørende betydning å få vite om Dillinger levde etter den oppgitte dødsdatoen 22. juli 1934, sier hun.