Leganés-Levante 1-2

Se straffesituasjonen i videovinduet øverst.

Det var like før pause at dramatikken startet i La Liga-kampen mellom Leganés og Levante.

Roger Martí gikk i gresset, tilsynelatende innenfor 16-meteren og dommer Munuera Montero pekte på straffemerket.

Så prøvde han å kommunisere med VAR-rommet for å høre om de hadde noen innvendinger. Men teknologien sviktet og Montero fikk ikke kontakt.

Det vises ikke på TV-bildene, men ifølge den spanske avisen AS måtte dermed fjerdedommer bruke mobilen for å kommunisere med VAR-dommerne, for så å gi beskjed videre til dommer Montero.

Akkurat hva som ble sagt, vites ikke, men straffe ble det i alle fall.

Kampen endte til slutt med 1-2-tap for Leganés, som nå befinner seg helt sist i La Liga. Nå ønsker de at kampen skal spilles om igjen – fra det 44. minutt da straffesituasjonen oppsto.

Det hører også med til historien at danske Martin Braithwaite bommet på straffe ti minutter før slutt for Leganés på stillingen 1-2.

Klubbpresidenten Victoria Pavón pratet med pressen rett etter kampslutt, ifølge AS:

– I kampen mellom Leganés og Levante var det flere alvorlige problemer, som å gi en straffe for noe som skjedde utenfor straffefetet. Det samme skjedde med oss mot Valencia for noen uker siden. På toppen av alt fungerte ikke VAR-systemet slik det skulle. Vi vet at det var av og på under kampen.

– Vi føler ikke at vi konkurrerer på likt grunnlag som resten av La Liga-klubbene, og derfor kommer vi til å be om at kampen spilles på nytt – fra og med straffesituasjonen.