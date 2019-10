Lørdag kveld fikk kontrollørene til Statens vegvesen bakoversveis da de stanset en utenlandsk lastebil.

De gjennomførte en tungtransportkontroll på E6 ved Nordkjosbotn i Balsfjord i Troms da en lastebil nektet å stanse for kontrollen.

Da de tilslutt fikk stoppet lastebilen, viste det seg at sjåføren hadde langt fra alt på det tørre.

Anmeldt

Kontrollørene avdekket store bremsemangler, bilen var kraftig overlastet, mens sjåføren heller ikke hadde fulgt den pålagte kjøre- og hviletiden.

Lastebilen fikk bruksforbud.

Sjåføren ble anmeldt for å ikke ha fulgt kjøre- og hviletiden, samt for ikke å ha stanset for kontroll. For dette fikk han et forelegg på 15.000 kr, mens han må betale 4700 kroner i overlastgebyr.

– Farlige vogntog skal bort

I fjor krasjet rundt 1000 bilister med utenlandske vogntog på norske veier. I 80 prosent av ulykkene hadde den utenlandske vogntogsjåføren skylden.

I januar i år uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at han ønsket å ta et mer langsiktig grep for å få bukt med dårlig skodd utenlandsk tungtransport på glatte, norske vinterveier.

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg bedt Vegdirektoratet om å skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, sa samferdselsministeren da til TV 2.

Han lovet da at innen vinteren vi nå er på vei inn i skulle det være på plass skjerpede krav til vinterdekk på vogntog.

– Dette er et tiltak i arbeidet for å øke sikkerheten og framkommeligheten på norske vinterveier. Jeg ønsker at denne skjerpingen av kravene blir gjennomført så raskt som mulig, og før neste vintersesong, sa Dale da.

Regelendring på vei

Selv om vintersesongen er i full gang, og innskjerpinge av reglene fortsatt ikke er på plass, mener Dale det er bare å glede seg til de neste ukene.

– Det kommer til å komme endringer i tråd med det vi tidligere har signalisert. Det kommer til å komme strengere sanksjoner og kontroller den kommende tiden. Det vi varslet om i fjor, skal vi begynne å få på plass til den sesongen vi nå er på vei inn i, sier Dale.