To menn har bedt om hjelp til å komme seg ned fra Tafjordfjellene i Møre og Romsdal lørdag kveld.

Ifølge politiet er de to ikke fjellvante og har heller ikke utstyr for å overnatte ute.

De to er kalde og slitne etter å ha vasset i dyp snø i sju timer.

Operasjonsleder Roar Fylling ved Møre og Romsdal politidistrikt sier at det er to tyske menn som la ut på tur i 12-tiden lørdag.

– De har ikke erfaring med den norske fjellheimen og ble overrasket av både snø og mørket som kom sigende på, sier Fylling til TV 2.

Politiet vurderte å kalle ut Røde Kors og sette i gang redningsaksjon, men landet på at det var bedre at hovedredningssentralen sendte ut et helikopter.

– Vi har en fjellvettregel som sier: Det er ingen skam å snu. Den regelen har tydeligvis ikke disse to fått med seg, sier Fylling.

Operasjonslederen legger til at de to turistene helt klart har gjort en feilvurdering, men det viktigste for politiet er å få dem trygt ned igjen.

Helikopteret fra Hovedredningssentralen vil trolig være på plass ved Tafjordfjella ved 22-tiden for å hente de to turistene ut.