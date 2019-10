– Vi er skuffet over USA, som ikke tok med seg noe til forhandlingsbordet, sier Nord-Koreas forhandler Kim Myong-gil på en pressekonferanse, ifølge avisa.

Samtalene mellom partene kom i gang tidligere på dagen lørdag, og ble dermed kortvarige. Kim kom til landet torsdag, og USAs spesialutsending for Nord-Korea, Stephen Biegun, ankom fredag.

Den svenske diplomaten Kent Härstedt, som er Sveriges spesialutsending til Nord-Korea og tilrettelegger for samtalene, tok imot begge utsendingene da de ankom Sverige.

Viktig svensk rolle

Sverige spiller en viktig rolle i forholdet mellom de to landene ettersom de i motsetning til USA har offisielle diplomatiske forbindelser med Nord-Korea og representerer amerikanerne i kontakten med regimet i Pyongyang.

Lørdagens møte ble holdt på konferansesenteret Villa Elfvik Strand på Lidingö utenfor Stockholm. De første bilene med delegater ankom like etter klokken 9 lørdag formiddag.

Den nordkoreanske utsendingen ga uttrykk for optimisme i forkant av møtene.

– Ettersom amerikanerne har kommet med nye signaler, har jeg store forhåpninger og er optimistisk. Jeg er også optimistisk når det gjelder resultatet, sa Kim under en mellomlanding i Beijing.

– Jeg er glad for at tjenestemannsdelegasjoner fra USA og Nord-Korea nå befinner seg i Sverige til samtaler. Dialog trengs for å gjøre det mulig å få på plass atomvåpennedrustning og en fredelig løsning, skrev Sveriges utenriksminister Ann Linde på Twitter lørdag.

Arbeidsmøte

Det ble holdt tilsvarende møter i Stockholm i mars 2018 og på nytt i januar i år.

Lørdagens møte ble omtalt som et arbeidsmøte. Beslutningen om å gjenoppta samtalene ble tatt da USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un på grensen mellom Nord- og Sør-Korea i sommer, etter at et tidligere toppmøte mellom de to i Hanoi i Vietnam endte uten resultater.

(©NTB)