Se sisterunden til Hassan i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Hassan regelrett utklasset konkurrentene på lørdagens 1500 meter. 26-åringen la seg helt bakerst i første sving, men allerede på første langside passerte hun hele feltet og la seg fremst.

Der ble hun værende, og satte opp et enormt tempo. På siste runde var hun overlegen.

– Ingen kan gjøre noe med Sifan Hassan, som er i en form vi knapt har sett på noen løper gjennom historien. Hun behersker alt fra 800 meter til halvmaraton, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Det er det verste jeg har sett.

Hassan vant på tiden 3.51.95 og senket dermed sin personlige rekord på distansen med hele fire sekunder.

Det var den sjette raskeste tiden noensinne, og ny europeisk rekord. Den gamle var sovjetisk fra 1980.

Kenyanske Faith Kipyegon og etiopiske Gudaf Tsegay tok sølv og bronse, begge over to sekunder bak Hassan.

Raste mot kritikerne

Sifan Hassan er født i Etiopia, men representerer Nederland. Hun er en del av «The Oregon Project», og er trent av den dopingutestengte treneren Alberto Salazar. Den profilerte friidrettstreneren ble tidligere denne uken utestengt av Det amerikanske friidrettsforbundet fra all friidrett i fire år.

Dermed har også et mistankens slør lagt seg over Hassans prestasjoner. I intervju med NRK etter løpet, tok den dobbelte verdensmesteren et oppgjør med kritikerne.

– Det er alltid lys etter mørke, og det er glede etter lede. Det var en tøff uke. Det har vært en tøff stund. Jeg ønsket å vise verden at jeg er ren, og jeg kommer alltid til å være ren. Helt til dagen jeg dør, sier Hassan og fortsetter:

– Det gjør meg forbannet at folk er mistenksomme mot meg. Jeg har vært i toppen siden 2014. Hvor dumme tror de at jeg er? De tror jeg er skitten, eller noe sånt.

– Jeg har trent med gruppen til Salazar siden 2017. Jeg har aldri mistenkt noe. Jeg har aldri sett noe, og de har aldri tilbudt meg noen ting. De er veldig hardtarbeidende og svært talentfulle.

26-åringen forteller NRK at hun ennå ikke har bestemt seg for om hun vil fortsette å trene med «The Oregon Project», som er blitt ledet av Salazar.