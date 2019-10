Fredag morgen havnet et fartøy fra spanske Guardia Civil i en ulykke under et oppdrag på sjøen.

Politiet jaktet på et fartøy de mistenkte smuglet narkotika utenfor kysten av Malaga, da ulykken inntraff.

Under operasjonen kolliderte politiets fartøy med det mistenkte smuglerfartøyet, skriver Guardia Civil i en pressemelding.

Politibåten kjørte inn i siden på smuglernes fartøy, og de tre polititjenestemennene som befant seg om bord i båten havnet i sjøen.

Måtte reddes

Etter at de tre havnet i vannet hadde ingen kontroll på politibåten som fortsatte å kjøre rundt, noe som gjorde situasjonen enda farligere for de skipbrudne.

Det var på dette tidspunktet at et politihelikopter som også deltok i operasjonen så seg nødt til å gripe inn i situasjonen.

Ved hjelp av en megafon fikk de kontakt med personene om bord på smuglerfartøyet og fikk dem til å redde politiet opp av sjøen.

SMUGLERVARER: Over tre tonn hasj ble funnet av politiet. Foto: Guardia Civil

Arrestert

Besetningen om bord på smuglerfartøyet gjorde som de fikk beskjed om og reddet politiet opp av sjøen.

Alle de tre slapp unna ulykken uten fysiske skader.

Til tross for ulykken ble det en vellykket operasjon for det spanske politiet. Over 80 pakker med hasj, tilsammen over tre tonn, ble funnet.

For narkotikasmuglerne var det verre. Til tross for sin innsats i den absurde redningsaksjonen ble personene om bord på smuglerfartøyet ikke skånet. Alle fire ble arrestert etter å ha reddet politiet opp av sjøen.