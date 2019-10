Se det oppsiktsvekkende intervjuet med Klopp i videovinduet øverst.

Liverpool kjempet seg til en 2-1-seier mot Leicester, men et skår i gleden var at deres egyptiske talisman Mohamed Salah måtte hinke skadet av banen på overtid.

Angriperen ble klippet ned av innbytter Hamza Choudhury under en kontring. Taklingen var av det svært kyniske slaget og kommentator Espen Ween spekulerte i om Leicester-spilleren burde ha fått sett det røde.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var i hvert fall ikke i tvil. Tyskeren var aldeles rasende i intervju med Sky Sports.

– Jeg står her og burde bare vært glad på grunn av måten guttene vant på og slike ting, men jeg klarer det ikke. Det gule kortet til Choudhury, jeg forstår det ikke. Han burde vite bedre.

– Han var kanskje uheldig, men det var ham, og han må roe seg ned. Du kan ikke bare gå for mannen. Og så bare få gult kort... Jeg forstår ikke hvordan det er mulig.

– Er Salah OK?

– OK? Hvordan kan han være OK? Han hinker av banen og du spør meg om han er OK? Hvordan kan han være OK? Så du situasjonen på nytt? Du må se det på nytt og si meg hva du synes.

– Vi vet ikke ennå hvor skadet han er. Hvordan skal jeg vite det? Det er virkelig tøft. Tre år på rad er vi det laget med minst gule kort, alltid det laget som spiller mest fair; vi gjør ikke slik ting. Men å bremse «Mo» ned slik, det er virkelig ikke greit.

– Men vi vant kampen og jeg synes vi fortjente det, fordi var best lengst.