Odd - Vålerenga 1-1 (0-0)

Saken oppdateres!

Den kalde lørdagskvelden på Skagerak Arena så lenge ut til å skulle varme samtlige Vålerenga-hjerter.

Men tre minutter på overtid spolerte Birk Risa seieren for blåtrøyene.

Med 1-1 mot Odd har ikke Ronny Deila og Vålerenga vunnet en fotballkamp siden 5. juli. Den dystre statistikken fortsetter altså.

– I kveld er naturligvis Vålerenga-spillerne og Deila ekstremt skuffet, men hvis man ser bak resultatet var dette et steg i riktig retning. Det er umulig for Vålerenga å oppnå en god tabellplassering denne sesongen, men det er veldig viktig for dem at de leverer stigning i prestasjonene hvis de vil at Vålerenga-supporterne skal ha tro på dette prosjektet inn i 2020-sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Odd på sin side fortsetter sin gode statistikk og er fremdeles ubeseiret på hjemmebane denne sesongen.

– Odd får med seg ett poeng på en dag hvor de ikke var veldig gode, og når kampen ble som den ble, er de nok greit fornøyd med det. De har fem poeng ned til Rosenborg som skal ut i en tøff bortekamp i morgen, så Odd har fortsatt veldig fine muligheter til å ta medalje denne sesongen, tror Mathisen.

Finne gå VIF håp

Etter en relativt tam førsteomgang uten scoringer sendte Bård Finne Vålerenga i ledelsen i det 56. spilleminutt.

Å se nettmaskene dirre betydde nok ekstra mye for både Finne og Vålerenga denne kvelden. For etter den første knappe timen hadde Vålerenga klart å stå i mot Odd som til tider fremsto tamt.

Gjestene jaktet sin første seier på mange måneder, og vår et skritt nærmere i det skuddet fra Finne gikk inn.

Men Vålerenga har ikke vært ukjent med å gi ifra seg ledelser denne sesongen, og det holdt ikke helt inn mot Odd heller.



Risa med kanontreff

93 minutter sto det på klokken da Risa satte inn utlikningen, som dermed resulterte i poengdeling på Skagerak Arena.

– Vålerenga var meget gode i førsteomgang, og det var fullt fortjent at de gikk opp i ledelsen da Bård Finne scoret sitt flotte mål. I kveld leverte Vålerenga en god prestasjon, men det hjelper så lite når de nok en gang slipper inn mot slutten av kampen, sier Mathisen som samtidig applauderer Risa:

– Skuddet fra Birk Rosa er i verdensklasse. Det er nesten så man skulle tro at John Arne Riise hadde blitt hentet inn av Fagermo. Det er et perfekt treff, og Larsen Kwarasey er sjanseløs på den kanonkula.

– Odd trykket veldig på mot slutten, og selv om Vålerenga ryddet godt opp i egen boks er det alltid farlig når man blir så baktunge som det Vålerenga ble, legger Mathisen til.