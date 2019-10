Trine Haltvik ble sendt ut av Skal vi danse

Tidligere håndballspiller Trine Haltvik (54) ble den femte kjendisen som måtte forlate årets Skal vi danse.

Hun møtte NRK-programleder Christian Strand (39) i danseduell.

TV-seerne og alle de fire dommerne ønsket Strand, som kom på førsteplass i forrige uke, videre i konkurransen.

– Vi har det egentlig fint. Men det er som i toppidretten, vi trenger nedtrapping. Så vi kan ikke slutte å danse i dag. Kanskje vi må danse videre i noen måneder, sier Haltvik i programmet etter exiten.

Hun forteller at hun har hatt en strålende tid i Skal vi danse med dansepartneren Glenn Jørgen Sandaker (34).

– Jeg har virkelig kost meg og gledet meg til hver trening, selv om jeg også har vært kjempefrustrert, sier hun.

UTE AV DANSEN: Trine Haltvik og Glenn Jørgen Sandaker. Foto: Espen Solli / TV 2

– Rettferdig

Haltvik havnet nederst på dommernes resultatliste denne lørdagen. Tidligere har hun også vært i bunnen.

– Det var rettferdig at jeg røk ut nå. Jeg har nådd langt, over all forventning, så jeg var noen uker på overtid nå, sier hun til God kveld Norge.

Denne sesongen har også tidligere Frp-politiker Per Sandberg (59), forretningskvinne Bahareh Letnes (29), TV-profil Adrian Sellevoll (21) og tidligere Vålerenga-direktør Jan Tore Kjær (50) forlatt Skal vi danse.

Full pott til to par

Det var høyt nivå på parketten denne lørdagen, da teamet var eventyr. Dommerne delte ut 40 poeng til hele to par.

Aleksander Hetland (36) fikk full pott for sin Nøtteknekkeren-dans, mens Victor Sotberg (28) leverte til 40 poeng da han danset til Løvenes Konge.

Like bak på resultatlisten kom Emilie Nereng (23) med 39 poeng. Til tross for de høye dommerpoengene, havnet Nereng som tredje nederst på resultatlisten til slutt.

Slik var Skal vi danse-kvelden:

NRK-programleder Christian Strand (39) og Marianne Sandaker (31) åpnet showet med en paso doble inspirert av eventyret om Askeladden. Dommerne var ikke helt overbeviste og ga paret 28 poeng.

Influenser Isabel Raad (25) og Benjamin Jayakoddy (25) danset slowfox til låten «A Whole New World» fra Disney-filmen om Aladdin. De fikk 30 poeng av dommerne.

Tidligere håndballspiller Trine Haltvik (54) og Glenn Jørgen Sandaker (34) danset quickstep inspirert av eventyret om Mary Poppins. Dommerne mente at Haltvik må levere bedre på dette tidspunktet i sesongen, og de ga henne 24 poeng.

Influenser Jørgine Massa Vasstrand (30) og Jørgen Nilsen (29) danset samba inspirert av Disney-filmen Vaiana. Paret fikk dommerskryt og 36 poeng.