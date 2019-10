Alle overgrepene mannen er tiltalt for skal ha skjedd i årene 2010 og 2011.



Den yngste av de tre guttene var da bare fem-seks år gammel.



De to andre var elleve-tolv år gamle.

Mannen er tiltalt for overgrep mot alle tre flere ganger.

50-åringen er også tiltalt for trusler ved at han skal ha sagt til to av guttene at han ville drepe familien dersom de fortalte om overgrepene.

Det er satt av fire dager i retten til rettssaken.

